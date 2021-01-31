«المهن التمثيلية» تهنئ الفائزين بجوائز «العين السينمائي»
الأحد 31/يناير/2021 - 02:34 م
حسين الجنديطباعة
هنأت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، أبنائها من الفائزين بجوائز ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان العين السينمائي.
وهنأ نقيب المهم التمثيلية أبطال فيلم "عابد" الحائز على جائزة الصقر الذهبي ضمن مسابقة "اصنع فيلمك في زمن الكورونا" بالمهرجان، وهو من بطولة وإنتاج أحمد إبراهيم وإخراج محمود يوسف ومدحت عبد الله.، كما هنأ المخرج المصري محمد سمير على حصوله على جائزة لجنة التحكيم في مسابقة أفلام المقيمين عن فيلم "عشرة" بطولة محمد بركات ومحمد سمير مخرج منفذ محمد فرج.
و تدور فكرته حول شاب يعاني من عيب خلقي الشفاه الأرنبية، ويتعرض لكثير من التنمر والإهانات بسببها، وتأتي كورونا وتفرض الكمامات ليجد عابد نفسه لأول مرة ملاذه وراحته، ويشعر أن مثله مثل الجميع بعد أن أخفى فيروس كورونا تشوه وجهه، كما أخفت وجوه الجميع، ثم تتصاعد الأحداث لنشاهد مفاجأة غير متوقعة في نهاية الفيلم.
فيلم "عابد" تأليف نهى سعيد،و يشارك في بطولته كوكبة من الفنانين العرب، منهم الفنانة الإماراتية عهود النويس بدور البطولة النسائية، والفنان الإماراتي عبدالحميد البلوشي، والفنان السوري عمر أبو الفضل، والفنان المغربي مهدي بوخريص، والفنان التونسي نيزار بن خضرا، والفنان المصري محمد كمال، والفنان الإماراتي احمد القبيسي، وموسيقى تصويرية لشريف الوسيمي.
وهنأ نقيب المهم التمثيلية أبطال فيلم "عابد" الحائز على جائزة الصقر الذهبي ضمن مسابقة "اصنع فيلمك في زمن الكورونا" بالمهرجان، وهو من بطولة وإنتاج أحمد إبراهيم وإخراج محمود يوسف ومدحت عبد الله.، كما هنأ المخرج المصري محمد سمير على حصوله على جائزة لجنة التحكيم في مسابقة أفلام المقيمين عن فيلم "عشرة" بطولة محمد بركات ومحمد سمير مخرج منفذ محمد فرج.
و تدور فكرته حول شاب يعاني من عيب خلقي الشفاه الأرنبية، ويتعرض لكثير من التنمر والإهانات بسببها، وتأتي كورونا وتفرض الكمامات ليجد عابد نفسه لأول مرة ملاذه وراحته، ويشعر أن مثله مثل الجميع بعد أن أخفى فيروس كورونا تشوه وجهه، كما أخفت وجوه الجميع، ثم تتصاعد الأحداث لنشاهد مفاجأة غير متوقعة في نهاية الفيلم.
فيلم "عابد" تأليف نهى سعيد،و يشارك في بطولته كوكبة من الفنانين العرب، منهم الفنانة الإماراتية عهود النويس بدور البطولة النسائية، والفنان الإماراتي عبدالحميد البلوشي، والفنان السوري عمر أبو الفضل، والفنان المغربي مهدي بوخريص، والفنان التونسي نيزار بن خضرا، والفنان المصري محمد كمال، والفنان الإماراتي احمد القبيسي، وموسيقى تصويرية لشريف الوسيمي.