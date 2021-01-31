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فن

«المهن التمثيلية» تهنئ الفائزين بجوائز «العين السينمائي»

الأحد 31/يناير/2021 - 02:34 م
الفائزين بجوائز «العين
الفائزين بجوائز «العين السينمائي
حسين الجندي
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هنأت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، أبنائها من الفائزين بجوائز ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان العين السينمائي.

وهنأ نقيب المهم التمثيلية أبطال فيلم "عابد" الحائز على جائزة الصقر الذهبي ضمن مسابقة "اصنع فيلمك في زمن الكورونا" بالمهرجان، وهو من بطولة وإنتاج أحمد إبراهيم وإخراج محمود يوسف ومدحت عبد الله.، كما هنأ المخرج المصري محمد سمير على حصوله على جائزة لجنة التحكيم في مسابقة أفلام المقيمين عن فيلم "عشرة" بطولة محمد بركات ومحمد سمير مخرج منفذ محمد فرج.

و تدور فكرته حول شاب يعاني من عيب خلقي الشفاه الأرنبية، ويتعرض لكثير من التنمر والإهانات بسببها، وتأتي كورونا وتفرض الكمامات ليجد عابد نفسه لأول مرة ملاذه وراحته، ويشعر أن مثله مثل الجميع بعد أن أخفى فيروس كورونا تشوه وجهه، كما أخفت وجوه الجميع، ثم تتصاعد الأحداث لنشاهد مفاجأة غير متوقعة في نهاية الفيلم.

فيلم "عابد" تأليف نهى سعيد،و يشارك في بطولته كوكبة من الفنانين العرب، منهم الفنانة الإماراتية عهود النويس بدور البطولة النسائية، والفنان الإماراتي عبدالحميد البلوشي، والفنان السوري عمر أبو الفضل، والفنان المغربي مهدي بوخريص، والفنان التونسي نيزار بن خضرا، والفنان المصري محمد كمال، والفنان الإماراتي احمد القبيسي، وموسيقى تصويرية لشريف الوسيمي.

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