رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وفد من «الوزراء» يزور قرى قنا لمتابعة مشروعات «حياة كريمة»

الأحد 31/يناير/2021 - 02:46 م
قرى قنا
قرى قنا
محمد إبراهيم
طباعة
قامت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة متابعة المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، بجولة تفقدية لقرى مركز الوقف التابع لمحافظة قنا؛ وذلك لرصد المشروعات المطلوب تنفيذها، والوقوف على الاحتياجات المخطط القيام بها ضمن المبادرة للقرى التابعة له وهي "المراشدة" و"القلمينة" و"جزيرة الحمودي".

ورافق المهندسة راندة المنشاوي، خلال الجولة، كل من الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، واللواء أشرف حسني، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من مسئولي القوات المسلحة والشرطة، بالإضافة إلى مسئولي الوزارات المعنية والقطاعات الخدمية بالمحافظة، ومسئولي مؤسسة "حياة كريمة"، وعدد من أهالي القرى المستهدفة بالمحافظة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعمل جاهدة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الخاصة برؤية المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية؛ سعيًا لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.

وأشارت المهندسة راندة المنشاوي، إلى أن لجنة متابعة المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، تقوم بجولات ميدانية في القرى المستهدفة؛ من أجل تدقيق الموقف على أرض الواقع من حيث احتياجات ومتطلبات المواطنين الفعلية وآرائهم تجاه تطوير مناطقهم، وهو الأمر الذي سيوحد جهود أجهزة الدولة ويجعلها أكثر فعاليةً وتركيزًا.

واتفق كل من المهندسة راندة المنشاوي واللواء أشرف حسني على أهمية الإسراع بإعداد بيانات تفصيلية عن المشروعات المُقترحة، على أن تتضمن عدد المستفيدين منها، ووجّه المسئولان بعمل لقاءات مع المواطنين؛ للوقوف على احتياجاتهم الفعلية من المشروعات الخدمية، بالإضافة إلى ضرورة حصر المنشآت الحكومية غير المُستغلة بالقرى لاستخدامها في إنشاء مركز مجمع لخدمات المواطنين.

من جهتها، أكدت المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، أن المحافظة ستقوم بالتعاون مع القطاعات الخدمية بتقديم كافة البيانات اللازمة لمسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ حتى يتسنى لهم التنسيق مع الشركات المنفذة لبدء تنفيذ المشروعات التي سيتم التوافق عليها بالقرى المستهدفة.

وقالت: يقع مركز الوقف على الحافة الشمالية الغربية لمحافظة قنا على البر الأيمن لنهر النيل، وتصل مساحته إلى 80 كم مربع، مشيرة إلى أن المركز يعاني من عدد من المشكلات في القطاعات المختلفة، وفي ضوء ذلك استعرضت الموقف الحالي في القطاعات؛ التعليمية والصحية والرياضية ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق، كما تناولت التحديات التي تواجه تنفيذ مشروعات التنمية بالمركز وتوابعه.

وخلال الجولة التفقدية، تم عقد اجتماع موسع مع ممثلي الوزارات بالمحافظة والأهالي؛ للتأكد من تلبية المشروعات المخطط تنفيذها للاحتياجات الفعلية للأهالي، كما تم القيام بعدد من الزيارات بقرى المركز لرصد وضع القرى على الطبيعة، ورصد المنازل المخطط إعادة تأهيلها ضمن مشروع "سكن كريم" بالمشروع القومي، بالإضافة إلى رصد حاله البنية الأساسية بالمحافظة، والتي تشمل الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والمجاري المائية والطرق.

وخلال الزيارة أيضًا، قام مسئولو قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتربية والتعليم، والصحة، والشباب والرياضة، وهيئة الأبنية التعليمية، والتضامن الاجتماعي، والري، بعرض المشروعات المُقترح تنفيذها بتلك القرى.

وعقب اللقاء، قام وفد رئاسة مجلس الوزراء وممثلو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بجولة ميدانية في قرية "القلمينة"، زاروا خلالها عددا من المنشآت الخدمية، والتقوا بعدد من الأهالي، كما أجروا حوارات مباشرة معهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتطلعاتهم لهذا المستوى في المستقبل.

وقالت المهندسة راندة المنشاوي: رصد فريق رئاسة مجلس الوزراء كافة متطلبات القرى التابعة لمركز الوقف، في جميع القطاعات، واتخذ قرية "القلمينة"، التي تقع غرب النيل بمركز الوقف وتتبع إداريا مجلس قروي المراشدة، نموذجا؛ حيث تجول الفريق في القرية، ورصد المشكلات التي يعاني منها أهالي القرية، ومن بينها ارتفاع كثافة الفصول في المدارس الابتدائية، وتوافر مدرسة واحدة للمرحلة الإعدادية، ومدرسة أخرى للمرحلة الثانوية، إضافة إلى ضرورة الانتهاء من محطة الصرف الصحي بالقرية، والحاجة لإنشاء وحدة بيطرية، وحاجة 6 شوارع لتركيب خطوط مياه، إضافة إلى احتياج القرية لصيانة سور الوحدة الصحية وإمداد الوحدة بالأجهزة الطبية وتعيين أطباء جدد بها، وتزويدها بالأثاث اللازم، إلى جانب ضرورة إجراء صيانة لسور المدرسة الثانوية وإمداد المدرسة بمعمل مجهز للعلوم، كما رصد وفد مجلس الوزراء ارتفاع نسبة البطالة بالقرية.

ومن المخطط أن يستفيد من المشروعات المُزمع تنفيذها بالقرى التابعة لمركز الوقف أهالي القرى الذي يبلغ عددهم نحو 50 ألف نسمة، موزعين على قريتي "القلمينة" بعدد سكان يبلغ 14652 نسمة وعدد أسر 3454 أسرة، وقرية "المراشدة" بعدد سكان يبلغ 25851 نسمة بعدد أسر يبلغ 6017 أسرة، وجزيرة "الحمودي" التي يبلغ عدد سكانها 8522 نسمة وعدد الأسر يبلغ 2030 أسرة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الإحصاء» يكشف نصيب الفرد من اكتشافات الغاز سنويًا

السفارة الصينية بالقاهرة تنفي ربط فيروس «نيباه» بالصين

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

الصور

image description

معهد الأورام بأسيوط: استقبال 68 ألف مريض خلال 2020

image description

«الطيبي» يترأس حملة على المحلات والمطاعم بأسيوط

image description

فريق بحثي بطب أسيوط يشارك في دراسة عالمية حول الأورام السرطانية

image description

محافظ أسيوط يتفقد وحدتي طب الأسرة بنزلة رميح ونزة قرار

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية بمستشفى منفلوط النموذجي

الأكثر قراءة

وزير النقل: عجلة العمل لا تتوقف لتنفيذ رؤية الرئيس لبناء مصر الحديثة

«عقد تاريخي».. وزير النقل يكشف تفاصيل تنفيذ القطار الكهربائي السريع

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

طليقة جيف بيزوس تدخل عالم التبرعات من الباب العريض بأموال «أمازون»

موقع حجز تذاكر طيران السعودية إلكترونيا

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

أيام زمان

رفض إخراج فيلم عن ناصر.. اعترافات شاهين عن علاقته بالرؤساء العرب

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

حكاية اتهام نجيب الريحاني بالتجارة في العبيد تحت ستار الفن

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض «معركة ستالينجراد» بالمركز الثقافي الروسي الليلة

6 نقاد يناقشون «الحور العين تفصص البسلة» لـ صفاء النجار

«عظماء بلدنا».. قصور الثقافة تحتفي بذكرى ميلاد خيري شلبي

«التاريخ المجهول لأقباط مصر» في دورة علمية بمكتبة الإسكندرية