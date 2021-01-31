رئيس «التنظيم والإدارة» يتفقد مواقع أثرية ومشروعات تنموية بالوادي الجديد

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، يرافقه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عدد من المواقع الأثرية والمشروعات التنموية بمدينة الخارجة.وزار الوفد مقابر البجوات ومعبد هيبس ومصنع الملابس الجاهزة ومجمع التمور المطور ومركز الدكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة.وأعرب رئيس جهاز التنظيم والإدارة عن تقديره لجهود التنمية الشاملة بالمحافظة وحسن إستغلال الإمكانات والمقومات المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل للشباب.