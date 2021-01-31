«كورونا» يفتك بالبرازيل.. والإصابات تتجاوز 9 ملايين حالة

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل إلى 9.18 مليون حالة، حتى الساعة 0730 صباح اليوم الأحد بتوقيت ساو باولو، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة «بلومبرج» للأنباء.وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات في البرازيل إلى 223 ألفا و945 حالة، ووصل عدد المتعافين إلى 15ر8 مليون شخص من المصابين بكوفيد- 19، المرض الناجم عن فيروس كورونا.ومر نحو 48 أسبوعا منذ الإبلاغ عن أول حالة إصابة في البرازيل.