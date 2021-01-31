برلماني يطالب بتوصيل الصرف الصحي لقرية «فيديمين» بالفيوم

تقدم النائب محسن أبو سمنة، عضو مجلس النواب عن دائرة طامية وسنورس بالفيوم، بطلب للدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم بشأن استكمال وتوصيل الصرف الصحى لقرية فيدبمين بمركز سنورس بالفيوم.وقال أبوسمنة، إن أهالى قرية "فيديمين" يعانون منذ سنوات من الإهمال وعدم توصيل الصرف الصحي، ما أدى إلى تفشي الأمراض وغرق المنازل بمياة الصرف الصحي،والقرية بها أكثر من 50 ألف نسمة مما يهدد بكارثة بيئية من عدم التوصيل مرفق الصرف الصحي.وأضاف، أن هذه المشروع متوقف منذ يناير 2011، نتيجة لعدم توفير التمويل والاعتماد المالي المطلوب من أجل استكمال هذه المشاريع والانتهاء منها وسيتم البدء في التنفيذ بعد طرحها في مناقصات عامة على الشركات التي تعمل في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي.