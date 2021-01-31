تفحم تاكسي ونجاة سائقه في قنا

نشبت نيران هائلة، عصر اليوم الأحد، وذلك في سيارة تاكسي بمدينة قنا، مما أدى إلى تفحم السيارة بالكامل، فيما تمكن قائد السيارة من النجاة بنفسه من الموت المحقق، وخرج من السيارة مسرعًا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة، عقب الدفع بسيارات الإسعاف وسيارات الإطفاء.وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد اندلاع النيران بالقرب من إحدى المحلات الشهيرة فى مدينة قنا، وذلك في سيارة تاكسي وتفحمه في مدينة قنا دون إصابات بشرية.وتبين من الفحص أن النيران اشتعلت في البداية بمقدمة التاكسي وبدأت في الاشتعال بكثافة، حيث فشلت محاولات سائقه في الإخماد، تم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.