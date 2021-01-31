إصابة 3 في حوادث متفرقة بالإسماعيلية

أصيب 3 أشخاص في حوادث متفرقة بمحافظة الإسماعيلية.تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد إصابة كلا من سلام عيد سليم 50 عاما، محمد حسن مدحت 50 عاما، في حادث تصادم سيارة مجهولة مع سيارة رقم 1753 ط ه ر، بكوبري جلبانة، وإصابة حبيبة إبراهيم محمد 20 عاما، من محافظة السويس بجرح قطعي بالرأس، في حادث تصادم سيارة أمام المجمع التعليمي.تم نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق والصدر، لتلقي العلاج اللازم.تم تحرير محضر وأخطرت النيابة العامة.