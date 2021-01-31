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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ الفيوم يكشف جهود إعادة التوازن البيئي لـ«بحيرة قارون»

الأحد 31/يناير/2021 - 02:20 م
أحمد الأنصاري
أحمد الأنصاري
الفيوم - زينب علاء
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كشف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن جهود إعادة التوازن البيئي لـ«بحيرة قارون»، للتخلص من الملوثات وتخفيض نسبة الأملاح بالبحيرة كونها مصدر غذائي للثروة السمكية ومصدر عمل مباشر وغير مباشر للكثير من أبناء المحافظة، فضلًا عن التخلص من طفيل الأيزوبودا الذي يقضى على الثروة السمكية بالبحيرة،.

وأوضح «الأنصاري»، في بيان اليوم الأحد، أنه تم طرح المرحلة الأولى من المشروع الذى ينفذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخلاص الأملاح من بحيرة قارون على مساحة 4000 فدان شمال البحيرة، بالإضافة إلى زيادة القدرة الإنتاجية الحالية لشركة إميسال لاستخراج الأملاح، لتقليل نسبة الملوحة بالبحيرة، كما تشمل المشروعات الجديدة للصرف الصحي ضمن منحة البنك الأوربي إنشاء 8 محطات جديدة.

وتابع «وإحلال 10 محطات، فضلًا عن أعمال التوسعات بعدد 9 محطات أخرى، أما بالنسبة لمشروعات الري فيجري توسعة وتكريك بحر يوسف، وتطهير مصب بحر وهبى وتوصيله ببحيرة قارون، لتحسين جودة المياه التي تصب في البحيرة»، لافتًا إلى أن زيادة تدفق المياه العذبة إلى بحيرة قارون أدت إلى انخفاض ملحوظ فى نسبة الملوحة بها من 42 ألف جزء فى المليون إلى 27 ألف جزء في المليون.

وبين أنه فيما يتعلق بمشروعات الصرف الصناعي، لتنقية ملوثات المصانع التي تصب في بحيرة قارون، وافق رئيس مجلس الوزراء على توفير اعتماد بقيمة 200 مليون جنيه لمشروع الصرف الصناعي بمنطقة كوم أوشيم، ليسهم في حل مشكلة الصرف الصناعي، وتحسين خواص مياه بحيرة قارون، وتقليل الآثار البيئية السلبية، وفي ذات السياق تم إزالة عدد من المزارع السمكية غير المرخصة وغير المطابقة للاشتراطات.

كما تُجري حاليًا مجموعة عمل من جامعة القاهرة وفريق عمل من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، تحليل لخواص مياه بحيرة قارون، وسيتم استعراض كافة النتائج للوقوف على خطة عمل واضحة للتعامل مع المشكلات التي تعانيها البحيرة.


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