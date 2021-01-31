بفيلم تسجيلي.. أسوان توثق أبرز إنجازات 2020 (فيديو)

طرحت محافظة أسوان فيلما تسجيليا يوثق الإنجازات والتحديات، بالإضافة إلى عرض بانوراما للمدينة الساحرة حاضنة النيل وترويجًا للسياحة، وترصد '' الدستور'' الفيلم التسجيلي الذي تم طرحه تحت عنوان'' أسوان 2021.. بين الإنجازات والتحديات''، وتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لتطوير وتجميل المدينة السياحية الهامة.وتضمن الفيديو عرض مشروعات التطوير والتجميل لواجهة المدينة التي تم تنفيذها خلال 2020، والتي تشمل '' ميدان المحطة، والسوق السياحي القديم، وحديقة بلازا درة النيل''، ومشروعات الطرق والكبارى، مشروع تطوير السيرفيس، المشروع القومي لتبطين الترع وغيرها من المشروعات.