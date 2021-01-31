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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

خلال أيام.. تسجيل استمارات امتحانات الثانوية والعلوم الإسلامية الأزهرية لعام 2020-2021

الأحد 31/يناير/2021 - 02:18 م
امتحانات
امتحانات
أميرة العناني
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تبدأ المناطق الأزهرية، خلال أيام تسجيل استمارات امتحانات الشهادة الثانوية والعلوم الإسلامية والقراءات للعام الدراسي 2020-2021، إلكترونيا ويدويا.

وأتاح الأزهر الشريف، لطلاب الشهادة الثانوية تسجيل استمارات التقدم للامتحان إلكرونيا عبر الهاتف المحمول، دون الذهاب إلى معاهدهم مثلما كان يحدث سابقًا، تخفيفًا عليهم، وحرصًا على عدم ضياع وقت المذاكرة، على أن يقوم الطالب بعد انتهاء من التسجيل بطباعة الاستمارة، ويوقع عليها مع ولي أمره، ويسلمها إلى معهده، تمهيدًا لمراجعتها، والتأكد من صحة البيانات الواردة بها.

وفيما يلي خطوات تحرير الطلاب استمارات الشهادة الثانوية الأزهرية:

1 ـ الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية لتسجيل البيانات.

2 ـ تسجيل الدخول عبر وضع اسم المستخدم الخاص بالطالب والرقم السري الذي حصل عليه من معهده.

3 ـ وضع اسم المستخدم والرقم السري ورقمه القومي "جواز السفر".

4 ـ تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بالطالب ورقم التليفون الأرضي وتاريخ الميلاد وبريده الإلكتروني والمنطقة التي يسكن بها.

5 ـ بيانات آخر شهادة حصل عليها الطالب وعام الحصول عليها.

6 ـ تسجيل المنطقة الأزهرية والإدارة التعليمية التابع لهما الطالب والمعهد الذي يدرس به.

7 ـ اختيار الشهادة المتقدم لها الطالب والشعبة والمذهب.

8 ـ حالة الطالب "مستجد ـ باق للإعادة" وقسمه "رياضيات ـ علوم" واللغة، ومواد رسوبه إذا كان باقيًا للإعادة.

9 ـ يحق تعديل بيانات الطالب مرة واحدة فقط.

10 ـ يضغط الطالب على زر حفظ وإرسال، ويقوم بطباعة الاستمارة وتسليمها للمعهد.

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