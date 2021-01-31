نائب محافظ القاهرة يتفقد وحدة شمال كهرباء ومرفق المياه بالزاوية الحمراء

قام صباح اليوم الأحد، الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية بحضور رئيس حى الزاوية الحمراء بالمرور بنطاق الحى وتفقد نائب محافظ القاهرة مبنى شركة كهرباء شمال بحى الزاوية الحمراء، وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.وأعرب الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة على أداء العاملين بالشركة فى تطوير منظومة الطاقة الكهربائية.كما قام صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية بحضور رئيس حى الزاوية الحمراء بالمرور بنطاق الحى وتفقد مبنى مرفق مياه الأميرية بحى الزاوية الحمراء وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.