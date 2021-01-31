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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إطلاق برنامج تحدي الدروس الخصوصية لطلاب الإعدادية بالوادي الجديد

الأحد 31/يناير/2021 - 02:16 م
إطلاق برنامج تحدي
إطلاق برنامج تحدي الدروس الخصوصية
محمد مهدي
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أكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، على انطلاق برنامج تحدي الدروس الخصوصية والمراجعة النهائية على امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2020-2021، والمنفذ بالمركز الاستكشافى للعلوم بالخارجة، تحت رعاية الدكتور، طارق شوقى وزير التربية والتعليم واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وراعي العملية التعليمية.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة، إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ولا يتم دخول الطالب إلى المركز إلا بالكمامة والتباعد بين الطلاب داخل قاعة المحاضرات بالإضافة لأعمال التطهير والتعقيم، لافتا أن البرنامج يحاضر به نحبة متميزة من ذوى الخبرات والمتميزين بالمواد الدراسية المختلفة ولمدة 3 أسابيع.


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