بـ 224 أف جنيه.. «وادي كوم امبو» تبيع أراضي في غرب الدلتا

كشفت شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، نتيجة جلستي مزاد بيع أراضٍ بمنطقتي كوم أمبو وغرب الدلتا، 27 يناير الجاري.وقالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأحد، إنها باعت أراضي في منطقة غرب الدلتا بنحو 224.7 ألف جنيه، مشيرة إلى أنه لا توجد مبيعات في منطقة كوم أمبو.يشار إلى أن الشركة حققت خلال العام المالي الماضي 23.4 مليون جنيه، صافي أرباح بنهاية يونيو 2020، مقابل 29.34 مليون جنيه أرباحًا في العام المالي السابق له.وتراجع صافي إيرادات نشاط الشركة إلى 89.16 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 137.43 مليون جنيه في يونيو 2019.