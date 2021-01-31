مجلس الأمن يطالب بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

طالب أعضاء مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين والهند، بسحب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، واحترام حظر الأسلحة المفروض على البلاد منذ عام 2011، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن التي عُقدت، يوم الخميس الماضي، في مؤتمر افتراضي لمناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا.وفي هذا الصدد، أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، في إحاطتها الافتراضية أمام مجلس الأمن، أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في جنيف بتاريخ 23 أكتوبر الماضي "لا يزال صامدًا"، مشيرة إلى أنه تم توقيف دوي المدافع إلا أن المجتمع لا يزال يواجه تبعات الحرب، مؤكدة أن اتفاق وقف إطلاق النار سيوفر فرصة جوهرية لإزالة الألغام.وأضافت أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لا تزال تعمل، وذلك من خلال حرفية أعضائها وإصرارهم، مشيرة إلى تأكيد اللجنة العسكرية، في تصريحات علنية، الحاجة إلى إخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة الأراضي الليبية فورًا.وأوضحت «وليامز» أن اللجنة العسكرية ستواصل عملها لاستكمال تنفيذ الاتفاق، مؤكدة أن الحوار الليبي الداخلي أدى إلى إحراز تقدم ملموس من خلال المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية التكميلية، فيما أعربت في الوقت ذاته عن تزايد قلقها إزاء إنشاء مجلس الرئاسة في طرابلس، في منتصف يناير الجاري، هيكلًا أمنيًا جديدًا تحت سيطرته بقيادة مجموعات مسلحة بارزة، مما قد يعقد الجهود التي تقودها اللجنة العسكرية المشتركة التي تهدف إلى أن يكون الأمن بيد الدولة.ودعت «وليامز» الأطراف الليبية، بما فيها حكومة الوفاق والقوات المسلحة العربية الليبية، إلى تحمل مسئولياتها والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، باعتبار أن مسئولية تنفيذ الاتفاق تقع على عاتق القيادة السياسية والعسكرية لكلا الجانبين، وليس اللجنة العسكرية المشتركة.وجددت المبعوثة الأممية بالإنابة دعوة الأمين العام لجميع الأطراف الفاعلة الإقليمية والدولية لاحترام "أحكام اتفاق وقف إطلاق النار".واعتبرت «وليامز» أن مؤتمر برلين الذي عقد بداية العام الماضي "لم يضع حدًا فوريًا للنزاع ومعاناة الشعب الليبي، كما أن الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة لم يلن"، مشيرة إلى أن هذا التدخل الأجنبي السافر لا زال مستمرا، رغم أن بيان المؤتمر الدولي وضع إطارًا شاملًا لمعالجة كافة قضايا الصراع، والتي دعمها مجلس الأمن من خلال قراره رقم (2510) لسنة 2020.