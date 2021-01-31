رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس الأمن يطالب بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

الأحد 31/يناير/2021 - 02:54 م
مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
نيفين أشرف
طباعة
طالب أعضاء مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين والهند، بسحب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، واحترام حظر الأسلحة المفروض على البلاد منذ عام 2011، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن التي عُقدت، يوم الخميس الماضي، في مؤتمر افتراضي لمناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وفي هذا الصدد، أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، في إحاطتها الافتراضية أمام مجلس الأمن، أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في جنيف بتاريخ 23 أكتوبر الماضي "لا يزال صامدًا"، مشيرة إلى أنه تم توقيف دوي المدافع إلا أن المجتمع لا يزال يواجه تبعات الحرب، مؤكدة أن اتفاق وقف إطلاق النار سيوفر فرصة جوهرية لإزالة الألغام.

وأضافت أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لا تزال تعمل، وذلك من خلال حرفية أعضائها وإصرارهم، مشيرة إلى تأكيد اللجنة العسكرية، في تصريحات علنية، الحاجة إلى إخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة الأراضي الليبية فورًا.

وأوضحت «وليامز» أن اللجنة العسكرية ستواصل عملها لاستكمال تنفيذ الاتفاق، مؤكدة أن الحوار الليبي الداخلي أدى إلى إحراز تقدم ملموس من خلال المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية التكميلية، فيما أعربت في الوقت ذاته عن تزايد قلقها إزاء إنشاء مجلس الرئاسة في طرابلس، في منتصف يناير الجاري، هيكلًا أمنيًا جديدًا تحت سيطرته بقيادة مجموعات مسلحة بارزة، مما قد يعقد الجهود التي تقودها اللجنة العسكرية المشتركة التي تهدف إلى أن يكون الأمن بيد الدولة.

ودعت «وليامز» الأطراف الليبية، بما فيها حكومة الوفاق والقوات المسلحة العربية الليبية، إلى تحمل مسئولياتها والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، باعتبار أن مسئولية تنفيذ الاتفاق تقع على عاتق القيادة السياسية والعسكرية لكلا الجانبين، وليس اللجنة العسكرية المشتركة.

وجددت المبعوثة الأممية بالإنابة دعوة الأمين العام لجميع الأطراف الفاعلة الإقليمية والدولية لاحترام "أحكام اتفاق وقف إطلاق النار".

واعتبرت «وليامز» أن مؤتمر برلين الذي عقد بداية العام الماضي "لم يضع حدًا فوريًا للنزاع ومعاناة الشعب الليبي، كما أن الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة لم يلن"، مشيرة إلى أن هذا التدخل الأجنبي السافر لا زال مستمرا، رغم أن بيان المؤتمر الدولي وضع إطارًا شاملًا لمعالجة كافة قضايا الصراع، والتي دعمها مجلس الأمن من خلال قراره رقم (2510) لسنة 2020.

موضوعات متعلقة

«عقد تاريخي».. وزير النقل يكشف تفاصيل تنفيذ القطار الكهربائي السريع

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

مصر تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح «كوفيشيلد أسترازينيكا»

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

الصور

image description

معهد الأورام بأسيوط: استقبال 68 ألف مريض خلال 2020

image description

«الطيبي» يترأس حملة على المحلات والمطاعم بأسيوط

image description

فريق بحثي بطب أسيوط يشارك في دراسة عالمية حول الأورام السرطانية

image description

محافظ أسيوط يتفقد وحدتي طب الأسرة بنزلة رميح ونزة قرار

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية بمستشفى منفلوط النموذجي

الأكثر قراءة

وزير النقل: عجلة العمل لا تتوقف لتنفيذ رؤية الرئيس لبناء مصر الحديثة

«عقد تاريخي».. وزير النقل يكشف تفاصيل تنفيذ القطار الكهربائي السريع

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

طليقة جيف بيزوس تدخل عالم التبرعات من الباب العريض بأموال «أمازون»

موقع حجز تذاكر طيران السعودية إلكترونيا

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

أيام زمان

رفض إخراج فيلم عن ناصر.. اعترافات شاهين عن علاقته بالرؤساء العرب

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

حكاية اتهام نجيب الريحاني بالتجارة في العبيد تحت ستار الفن

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض «معركة ستالينجراد» بالمركز الثقافي الروسي الليلة

6 نقاد يناقشون «الحور العين تفصص البسلة» لـ صفاء النجار

«عظماء بلدنا».. قصور الثقافة تحتفي بذكرى ميلاد خيري شلبي

«التاريخ المجهول لأقباط مصر» في دورة علمية بمكتبة الإسكندرية