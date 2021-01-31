مهرجان «بلاك نايتس السينمائي» يفوز بجائزة «محرك الثقافة السنوية»

منحت صحيفة «Postimees» الأقدم في إستونيا (1857) جائزة «محرك الثقافة السنوية 2020» إلى مهرجان «تالين بلاك نايتس السينمائي» لدوره في توسيع أنشطته في تطوير ثقافة السينما. وتمنح الصحيفة هذه الجائزة منذ عام 2006.ويعد مهرجان «تالين بلاك نايتس» السينمائي واحدًا من أهم المهرجانات السينمائية في العالم جنبًا إلى جنب مع مهرجان «كان» و«برليناله» و«البندقية» و«القاهرة» وداعمًا للسينما العربية، وقد زاره المهندس نجيب ساويرس في عام 2019 وتعد هذه الزيارة الأولى له إلى دولة إستونيا وللمهرجان.وتسلَّمت الجائزة الذهبية، رئيسة ومؤسسة مهرجان «تالين بلاك نايتس»، تينا لوك ترامبورج، التي عملت عضو بأكاديمية السينما الأوروبية، ومنحت من قبل وسام «النجمة البيضاء» من الدرجة الخامسة عام 2002 وجائزة الثقافة من وزارة الخارجية الإستونية عام 2010.