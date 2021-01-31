أحمد قرمد يكتب: مهرجان سماح أنور.. ماذا يقدم للسينما المستقلة؟

سماح أنور، مخرجة وممثلة مصرية قديرة؛ قدمت أدوارًا عديدة ومتنوعة، من خلال الأعمال التي شاركت بها في السينما، لتعلن دعمها للسينما المستقلة وصناعها، ولكن على طريقتها الخاصة، لتنشئ منصة إلكترونية لعرض الأفلام القصيرة، ومن ثم مهرجانًا كل عام «أونلاين» للأفلام القصيرة باسم «أفلمها» ولكل دورة «أونلاين» موضوع جديد، هذا العام 2021، اختارت موضوعًا عن «سينما المرأة».فهل يمثل ذلك دعمًا للسينما أم مهرجانًا للربح والوجاهة السينمائية؟!الشروط والأحكام- رسوم تقديم الأفلام باهظة الثمن، حتى وإن سمح بفترة للتقديم بالمجان،فهذا لا يحقق العدالة والشفافية.- الأفلام القصيرة التي يتم إنتاجها واكتمالها بعد 1 أغسطس 2020 هي المؤهلة لمهرجان أفلامها الأونلاين.- الأفلام القصيرة التي تمَّ تقديمها لأي مهرجان (مهرجانات) في 2016 و2017 و2018 و2019 غير مؤهلة للمهرجان.- كان من المفترض العكس بأن تاريخ إنتاج الأفلام التي تسبق عام 2020 هي المؤهلة لهذا المهرجان الأونلاين، لعدم حرمان المشاركين من التقدم بفيلمهم لمهرجانات أخرى واقعية، وأغلب المهرجانات لن تسمح بقبول أي فيلم تمَّ عرضه «أونلاين» أو عبر منصة إلكترونية، إلا في ظروف استثنائية فقط وهى جائحة فيروس كورونا، وعلى صُنّاع الأفلام أن يكونوا صادقين مع أي مهرجان يقدموا به أفلامهم، سواء بتقديم تاريح الإنتاج الفعلي الصحيح أو العروض والمشاركات السابقة.بالطبع هذه حرية لكل صُنَّاع السينما المستقلة، سواء ببيع أفلامهم إلى المنصات، أو عرضها بدور العرض، ولكن يجب أن يدرك صُنَّاع الأفلام المستقلة الجدد أن دور العرض عنصر مهم لصناعة السينما.تشير الفنانة سماح أنور في أحد تصريحاتها إلى أنَّ المنصة هي الحل الوحيد لعرض الأفلام التي يقوم صُنَّاع السينما المستقلة بإنتاجها؛ لأن ميزانيتها بسيطة، وتتناسب مع مواردهم المالية، لذلك فكَّرت في منصة «أفلمها»، كما يحصل صُنَّاع الفيلم على عائد من قيمة العرض على المنصة، بما يساعدهم على إنتاج أفلام أخرى جديدة، مما يحدث رواجًا لإنتاج الأفلام القصيرة وصناعة السينما المستقلة.فهل لا يستطيع صانع الفيلم نشر فيلمه من تلقاء نفسه على أي تطبيق «يوتيوب» أو «فيميو» أو «فيسبوك» بعد عدة سنوات من دورته المهرجانية وتحقيق عائد مادي نظير مشاهدته؟- لو تحدثنا عن الدعم للسينما المستقلة سنجد المهرجان القومي للسينما المصرية، يدعم عروض الأفلام المستقلة وغير المستقلة، كما تتواجد العديد من المهرجانات العربية التي تدعم السينما المستقلة بدون رسوم.- يوجد بالطبع منصات لعروض الأفلام وإذا كنا نريد تقليد«نتفليكس» فهذه المنصة لا تقيم مهرجانًا «أونلاين» أو غير «أونلاين».ويرفض مهرجان كان السينمائي الدولي قبول أفلام من «نتفليكس» لما تفعله من تدمير لصناعة السينما، فالسينما مكانها دور العرض السينمائي الحقيقي، وليست المنصة الإلكترونية لمشاهدة الفيلم على الهاتف.القائمون على ترشيحات الأوسكار أجبروا الأفلام حتى تكون مؤهلة؛ ليتم النظر فيها للترشح لجائزة الأوسكار، يجب أن تعرض بدور العرض السينمائي، فدور العرض السينمائي يجب أن يظل محتفظًا بقيمته ورنقه من أجل الجمهور.بمنطق «أفلمها أونلاين» يستطيع أي شخص عادي أن يكون رئيس مهرجان والحجة أنَّه يريد تقديم الدعم للسينما، وإقامة المنصات والمهرجانات الإلكترونية، ويستطيع أن يعرض الأفلام على الرقابة من أجل تصنيفها، ومنحها جوائز بنهاية المطاف.فلماذا لا تقدم الفنانة سماح أنور دعمًا حقيقيًا لصناع الأفلام كممثلة بدون أجر مادي؟- لماذا لا توفر لهم الندوات والورش «أونلاين» كمخرجة، وتدعو أصدقاءها المشاركين معها والمكرمين بهذا المهرجان الربحي «الأونلاين» كل في تخصصه كدعم للسينما المستقلة وهم بمنازلهم وترك الجمهور للسينما ودور العرض لمشاهدة إبداعاتهم؟.يجب أن يخضع هذا الأمر لفحص شامل من طرف اللجنة العليا للمهرجانات، مع تقييم ما قدمه أصحاب المهرجانات في الدورات السابقة.الشكر والدعم لمن يسعى جاهدًا من أجل تقديم المفيد والمجدي من أجل إثراء صناعة السينما.