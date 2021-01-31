أمريكا تدين «التكتيكات الوحشية» لروسيا حيال المتظاهرين

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد، أن الولايات المتحدة تدين "التكتيكات الوحشية" التي تمارسها روسيا حيال المتظاهرين المعارضين، مطالبًا بالإفراج عن المعارض أليكسي نافالني.وكتب بلينكن، في تغريدة: "تدين الولايات المتحدة استخدام روسيا المستمرّ للتكتيكات الوحشية ضد متظاهرين سلميين وصحفيين، للأسبوع الثاني على التوالي، وتجدّد دعوتها إلى الإفراج عن الموقوفين من بينهم أليكسي نافالني".