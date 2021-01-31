تشكيل لجنة لتقييم ملفات المتقدمات لمسابقة الأم المثالية بشمال سيناء

أعلنت حنان حسن، رئيس وحدة تكافؤ الفرص في ديوان عام شمال سيناء تشكيل لجنة لفحص وتقييم ملفات المتقدمات لمسابقة الأم المثالية بشمال سيناء لعام 2021.وأكدت حنان حسن، خلال بيان لها، أن اللجنة برئاسة محمد السيد عبدالعال، مدير عام الإدارة المالية بديوان عام المحافظة، وعضوية كلا من رئيس الوحدة ومسئول العلاقات العامة والإعلام والموازنة والمعلومات والموارد البشرية.أشارت حسن إلى أن مهمة اللجنة فحص وتقييم ملفات السيدات المتقدمات لمسابقة الأم المثالية بديوان عام المحافظة ومجالس المدن، لاختيار عدد 7 أمهات مثاليات طبقًا للشروط المعلن عنها، وبعد انتهاء تلقي الطلبات.لفتت حسن إلى تحديد موعد لتكريم الأمهات المثاليات في شهر مارس القادم بعد العرض على اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.يذكر أن وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة شمال سيناء، أعلنت عن مسابقة للأم المثالية من العاملات في الديوان العام ومجالس المدن، وذلك تحت رعاية كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.