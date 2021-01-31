«تجربة حارة اليكنية» محاضرة بالمركز الثقافي الفرنسي.. الليلة

ينظم المعهد الفرنسي لقاء بعنوان "في إحياء تراثنا: تجربة حارة اليكنية بالدرب الأحمر" في السادسة مساء اليوم الأحد، ويتحدث في اللقاء علاء الحبشي.الندوة تستعرض عرضا للتراث بالدرب الأحمر عبر تجربة ترميم وتأهيل بيت يكن لإعادة اكتشاف جوهر وقيم تراثهم. يلخص العرض الإنجازات لحينه، ويعرض آمال ورؤى مستقبلية لحارة اليكنية وللقاهرة التاريخية.علاء الحبشي أستاذ العمارة والحفاظ على التراث، ورئيس قسم الهندسة المعمارية بجامعة المنوفية، حصل على الماجستير والدكتوراة من جامعة بنسلفانيا، وله العديد من المؤلفات جميعها تهدف لإيجاد آليات حفاظ على التراث تحترم القيم المحلية، وله في آخر ربع عقد من الزمان مشاريع حفاظ على التراث في مصر وعدة دول عربية تقوم على تطوير منهجيات وتقنيات محلية للترميم متوافقة مع القيم والتقاليد المحلية، وساعد في تسجيل وإدارة وتقييم مواقع مدرجة في قائمة التراث العالمي.