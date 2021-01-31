جبران: «حياة كريمة» محاولة لمعالجة مشاكل مزمنة منذ سنوات

أكد محمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن مبادرة "حياة كريمة" التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، جاءت في وقتها، حيث أن مشروع تطوير 1500 قرية الذي يأتي ضمن المبادرة، سيؤدي لرفع مستوى معيشة المواطنين في القرى الأكثر فقرا واحتياجا.وأضاف رئيس النقابة، أن مبادرة حياة كريمة هي محاولة لمعالجة مشاكل مزمنة منذ سنوات في مصر، مشيرا أن القيادة السياسية دائما ما تهتم بالمواطن البسيط، وتسعى لتوفير الخدمات الأساسية له، ومؤكدا أن هدف المشروع يكمن في إحداث تطوير شامل لتلك القرى التي تعاني من مشكلات كثيرة.كما أكد جبران، أن مشروع تطوير القرى سيقوم بحل كل المشكلات التي تواجه مواطني تلك القرى من خلال توفير السكن وإنشاء المدارس والوحدات الصحية وتطوير البنية التحتية وتبطين الترع، مشيرا أنه سيكون بداية لمشروعات خدمة كثيرة يشعر بها المواطن البسيط ويلامسها على أرض الواقع، وسينعكس على المواطن من خلال توفير فرص عمل للمقاولين المحليين، بالإضافة إلى الاعتماد على المصانع المحلية.وقال جبران، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الدولة تبذل جهدا غير مسبوق في شتى المجالات وتحقق تقدما كبيرا تشيد به كل المؤسسات الدولية، مشيرا أن مشروع الـ1500 قرية يتم تطويرها كمرحلة أولى، تضمن تطوير القرى من أصغر مركز ونجع بها إلى توابعها، وهذا لرفع مستوى معيشة الفرد بها.كما أكد الرئيس السيسي، أن هذه المشروعات ليس المعني بها هيئة المجتمعات العمرانية ومؤسسات الدولة فقط، وإنما نحتاج إلى حشد كل طاقتنا للعمل بتلك القرى المصرية، وحث الشعب والمواطنين على التعاون في تلك المشروعات، لافتا أنه سيتم أعمال "السفلتة" للمحاور الرئيسية في القرى، وترميم ورفع كفاءة كل خدماتها من مياه وصرف وتعليم وغيرها، مشيرا أن هذه المشروعات توفر فرص عمل للمقاولين المحليين لأنهم يستطيعوا مشاركة الدولة في تلك المشروعات.