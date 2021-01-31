إزالة 10 منازل بالطوب الأبيض على أملاك الدولة بالإسماعيلية

نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، حملة إزالة علي مساحة1400 متر من أملاك الدولة بالقنطرة شرق.و تمكنت الأجهزة التنفيذية من إزالة 10 منازل بالطوب الأبيض، غير مسكونة تتراوح مساحتها من 50 الي 200متر وكذلك إزالة أسوار بالطوب الأبيض، كما رصد مركز ومدينة أبوصوير حالتي بناء بدون ترخيص وحالة تشوين بأراضي زراعية، وحالة تبوير أراضي زراعية، تم تحرير محاضر للمخالفين.وفي السياق ذاته، تمكن حي ثان من ضبط والتحفظ على خلاطة خرسانة لصاحب عقار يقوم بتنفيذ صبة خرسانية للدور للثالث علوى بدون ترخيص، وتم وقف الأعمال وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.