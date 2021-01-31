هلال: التحدث في الشأن الداخلي حق أصيل لاعضاء مجلس النواب

شن النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، هجوما شديدا على أعضاء الكونجرس الأمريكي ممن يتدخلون في الشؤون الداخلية لمصر.وقال النائب، في بيان، إن على أعضاء الكونجرس الأمريكي أن ينظروا لما حدث في بلادهم خلال الفترة الماضية، وأن يصححوا من أحوال بلادهم، فما حدث في أمريكا أمر جلل وأذهل العالم، وأصبح من غير المعقول أن يعطي لنا دورسا في الديمقراطية والحرية من ضربوا بالديمقراطية والحرية عرض الحائط وداسوها بالاقدام، في إشارة لما حدث من اقتحام الكونجرس والدماء التي سالت على أعتاب ما كان يعتقد أنه رمز للحرية والديمقراطية، مضيفا أن التدخلات في الشأن الداخلي المصري مرفوضة شكلا وموضوعا والمتاجرة ببعض المصطلحات السياسية أمر غير مقبول.وأشار هلال، إلى أن التحدث في الشأن الداخلي هو حق أصيل لأعضاء مجلس النواب دون غيرهم، لأنهم الممثلون للشعب المصري، أما غير ذلك فهو مرفوض، موضحا أنه لا يوجد لدينا في مصر أي معتقل سياسي وهي كلمة يراد بها الباطل دائما ومرفوضة، خاصة وأن لدينا مؤسسة عريقة هي مؤسسة القضاء الشامخ وهي مؤسسة فوق كل الشبهات، وتمثل العدالة وكل الإجراءات القانونية لأي متهم تتم وفقا للقانون والدستور المصري، وكل متهم له الحق في الدفاع عن نفسه وفقا لما يخوله له الدستور والقانون.وأشار إلى أنه ليس من المعقول في ظل محاربة الإرهاب وما تقوم به الدولة المصرية والقيادة المصرية من إنجازات تنموية ومشروعات قومية، التي هي من صميم حقوق الإنسان وما نتمتع به من حرية التعبير والحرية السياسية والتي نتج عنها تمثيل كافة فئات المجتمع تحت قبة البرلمان، نجد البعض يتشدق ببعض الألفاظ ليس لها أي حقيقة على أرض الواقع.