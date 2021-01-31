رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

هلال: التحدث في الشأن الداخلي حق أصيل لاعضاء مجلس النواب

الأحد 31/يناير/2021 - 02:08 م
مجلس النواب
مجلس النواب
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
طباعة
شن النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، هجوما شديدا على أعضاء الكونجرس الأمريكي ممن يتدخلون في الشؤون الداخلية لمصر.

وقال النائب، في بيان، إن على أعضاء الكونجرس الأمريكي أن ينظروا لما حدث في بلادهم خلال الفترة الماضية، وأن يصححوا من أحوال بلادهم، فما حدث في أمريكا أمر جلل وأذهل العالم، وأصبح من غير المعقول أن يعطي لنا دورسا في الديمقراطية والحرية من ضربوا بالديمقراطية والحرية عرض الحائط وداسوها بالاقدام، في إشارة لما حدث من اقتحام الكونجرس والدماء التي سالت على أعتاب ما كان يعتقد أنه رمز للحرية والديمقراطية، مضيفا أن التدخلات في الشأن الداخلي المصري مرفوضة شكلا وموضوعا والمتاجرة ببعض المصطلحات السياسية أمر غير مقبول.

وأشار هلال، إلى أن التحدث في الشأن الداخلي هو حق أصيل لأعضاء مجلس النواب دون غيرهم، لأنهم الممثلون للشعب المصري، أما غير ذلك فهو مرفوض، موضحا أنه لا يوجد لدينا في مصر أي معتقل سياسي وهي كلمة يراد بها الباطل دائما ومرفوضة، خاصة وأن لدينا مؤسسة عريقة هي مؤسسة القضاء الشامخ وهي مؤسسة فوق كل الشبهات، وتمثل العدالة وكل الإجراءات القانونية لأي متهم تتم وفقا للقانون والدستور المصري، وكل متهم له الحق في الدفاع عن نفسه وفقا لما يخوله له الدستور والقانون.

وأشار إلى أنه ليس من المعقول في ظل محاربة الإرهاب وما تقوم به الدولة المصرية والقيادة المصرية من إنجازات تنموية ومشروعات قومية، التي هي من صميم حقوق الإنسان وما نتمتع به من حرية التعبير والحرية السياسية والتي نتج عنها تمثيل كافة فئات المجتمع تحت قبة البرلمان، نجد البعض يتشدق ببعض الألفاظ ليس لها أي حقيقة على أرض الواقع.

موضوعات متعلقة

وفاة عروس قبل ساعات من زفافها فى بنى سويف

السفارة الصينية بالقاهرة تنفي ربط فيروس «نيباه» بالصين

مصدر بالصحة: وصول 50 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

«القضاء الإدارى» ترفض دعوى «تجديد جواز سفر عمرو واكد»

الصور

image description

معهد الأورام بأسيوط: استقبال 68 ألف مريض خلال 2020

image description

«الطيبي» يترأس حملة على المحلات والمطاعم بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع ضمن مشروعات «حياة كريمة»

image description

فريق بحثي بطب أسيوط يشارك في دراسة عالمية حول الأورام السرطانية

image description

محافظ أسيوط يتفقد وحدتي طب الأسرة بنزلة رميح ونزة قرار

الأكثر قراءة

وزير النقل: عجلة العمل لا تتوقف لتنفيذ رؤية الرئيس لبناء مصر الحديثة

«عقد تاريخي».. وزير النقل يكشف تفاصيل تنفيذ القطار الكهربائي السريع

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

طليقة جيف بيزوس تدخل عالم التبرعات من الباب العريض بأموال «أمازون»

موقع حجز تذاكر طيران السعودية إلكترونيا

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

أيام زمان

رفض إخراج فيلم عن ناصر.. اعترافات شاهين عن علاقته بالرؤساء العرب

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

حكاية اتهام نجيب الريحاني بالتجارة في العبيد تحت ستار الفن

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض «معركة ستالينجراد» بالمركز الثقافي الروسي الليلة

6 نقاد يناقشون «الحور العين تفصص البسلة» لـ صفاء النجار

«عظماء بلدنا».. قصور الثقافة تحتفي بذكرى ميلاد خيري شلبي

«التاريخ المجهول لأقباط مصر» في دورة علمية بمكتبة الإسكندرية