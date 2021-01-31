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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الخميس.. فرقة فلسفة تعرض مسرحية «مانويلا» على مسرح ساقية الصاوى

الأحد 31/يناير/2021 - 02:08 م
مانويلا
مانويلا
جمال عاشور
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في تمام الخامسة من الخميس القادم 4 فبراير، يرفع ستار مسرح ساقية الصاوى (قاعة الكلمة) عن مسرحية (مانويلا) والتي تقدمها فرقة فلسفة، من تأليف إخراج هانى مهران، ويعاد العرض في نفس اليوم في السابعة مساءً.

وتدور أحداث العرض في إطار فلسفي عن تكوين الجنين وتطور حياة الإنسان الفكرية وحبه للمعرفة والسعي الدائم لكشف أي غموض يحيط به، كما يرصد بحث الإنسان الدائم عن نفسه وهدفه وحياته المستقبلية، ويرصد الصراع الدائم بين الخير والشر وبين الأقوى والأضعف.

العرض بطولة: أحمد صلاح حمدي حماد أيمن سعودي ولاء إسماعيل آية جمال محمد الجوهري خالد رأفت علاء سعيد عمرو جمعة محمود فضة عمر عبداللطيف أميرة محبوب بسنت الزعفراني عبدالله علي بالاشتراك مع: محمد سمير أيمن فخري يوسف أحمد.. تصميم بوستر: آية سيد، مسئول إعلامي: حسام الدين فاروق، تنفيذ سينوغرافيا: أيمن فخري، تنفيذ إضاءة: محمد إبراهيم، تنفيذ موسيقى: حسام البدري، إدارة مسرحية: محمد زوام عبير فوزي، فوتوغرافيا: نورا منصور أحمد علي، تصميم أغلفة: أحمد علي، تصحيح لغوي: أميرة محبوب.

ساعد في الإخراج: إبراهيم عبدالله باسم أسامة سيد دويدار ساهر ساهر أسامة السيد إسلام إمام، ومخرجين منفذين: ولاء إسماعيل أيمن سعودي.

الجدير بالذكر أن فرقة فلسفة المسرحية فرقة حرة تأسست عام 2002 أسسها هانى مهران. تقوم الفرقة بتبنى المواهب الجديدة ومن لديهم الاستعداد للتعلم والبدء فى تعليمهم مبادئ التمثيل بما يضمن ضخ دماء جديدة فى الوسط الفنى والمساعدة فى توسيع قاعدة الممارسين للفن قدمت العديد من العروض منها: الكلاب الأيرلندى تأليف حسام الغمرى، بابا زعيم سياسى تأليف سعد الدين وهبة، عفريت كل مواطن تأليف لينين الرملى، المخططين تأليف يوسف إدريس، عفاريت نص سوى تأليف هانى مهران، مواطن تحت المراقبة تأليف على سالم، بكره تأليف محمود الطوخى، سلسلة نص قلب تأليف هانى مهران، المزاد تأليف خالد الصاوى، وبنطلون معالى الباشا تأليف سعد الدين وهبة.

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