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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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إنقاذ لاعب «ابتلع» لسانه في مباراة بالقسم الثالث ببني سويف

الأحد 31/يناير/2021 - 02:08 م
إنقاذ لاعب ابتلع
إنقاذ لاعب ابتلع لسانه
بنى سويف - محمد حفيظ
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نجح محمود إسماعيل، أخصائي إصابات الملاعب بفريق إهناسيا الرياضي ببني سويف، في علاج لاعب الفريق أحمد عبدالعظيم "عظيمة" الذي كاد أن يفارق الحياة، بملعب مباراة فريق أمام نظيره "أبوكساه" بدوري القسم الثالث، بملعب الساحة الشعبية في إهناسيا ببني سويف.

وبدأت الواقعة عقب مرور 10 دقائق من شوط المباراة الثاني، حيث أصطدم "عظيمة" بأحد لاعبي "ابوكساة" في كرة مشتركة، وسقط على الأرض مغشيًّا عليه قبل أن يبتلع لسانه وسط حالة من الهلع والخوف انتابت جميع من كان في الملعب، خاصة مع وعدم وجود مؤشرات توضح قدرته على الحركة.

وعلى الفور تدخل محمود إسماعيل، اخصائي إصابات الملاعب بالفريق، ونجح في التعامل مع حالة ابتلاع اللسان وإنقاذ اللعب في الوقت المناسب، واجراء الاسعافات الأولية له، ونهض "عظيمه" وخرج مترجلًا على قدميه، قبل التوجه إلى المستشفى بسيارة الإسعاف للاطمئنان عليه، وسط سعادة الاعبين بالاطمئنان على اللاعب وعبارات الإشادة بأخصائي الفريق.

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