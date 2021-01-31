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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

عابد: وزارة النقل «رفعت راسنا» وقدمت شبكة طرق وضعت مصر في المقدمة

الأحد 31/يناير/2021 - 02:07 م
علاء عابد
علاء عابد
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، التحية للمؤسسة العسكرية على ما تقدمة لمصر وما تم إنجازه من تنمية لشبكات الطرق، مؤكدا أن لجنة النقل والمواصلات أمامها الكثير من العمل جنبا إلى جنب مع وزارة النقل والمواصلات.

وأضاف عابد، أن وزير النقل هو الوزير رقم 17 الذي يتحدث أمام الجلسة العامة للنواب، وبانتهاء كلمته قوبل بتصفيق من زملائه بالقاعة، مضيفا: "نحن في لجنة النقل سنكون كتفا إلى كتف معه لإعلاء المصلحة"، مؤكدا أن وزارته "رفعت راسنا" وقدمت شبكة طرق جعلت مصر في المقدمة.

جاء خلال تعقيب النواب بالجلسة العامة لمجلس النواب على بيان وزير النقل كامل الوزير، والذي ألقاه عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة.

وأضاف عابد، أن وزير النقل قدم إلى اللجنة بيانا يتعدى 150 صفحة، داعيا زملائه من النواب إلى حضور اللجنة لمناقشته ومعرفة ماذا قدمت القيادة السيساسية، مشيرا إلى الإنجاز الذي حققته مصر منذ 2014 في مجال شبكة الطرق، حيث ارتفع تصنيفها من 118 إلى 28 لتقفز 90 مركز في جود الطرق.

وتابع: "أهل الشر يقولون إيه لازمته القطار الكهربائي، زي ما قالوا عن محطات الكهرباء، والأن نحن نصدر الكهرباء".

وأضاف عابد، في كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن السكة الحديد في مصر ثاني أقدم سكة حديد في العالم، حيث كان سكان مصر وقتها 10 ملايين، والآن عددنا 100 مليون نسمة، وبالتالي كان لابد أن يكون هناك وسيلة مواصلات أمنة، مؤكدا أننا أمام وزارة رفعت تصنيف مصر في مجال النقل والمواصلات والنقل النهري.

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