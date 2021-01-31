وفاة مدرس لغة إنجليزية متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

وفاة مدرس لغة إنجليزية متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا
الأحد 31/يناير/2021 - 02:06 م
الإسماعيلية - مصطفى ديابطباعة
نعى توجيه اللغة الإنجليزية بتعليم محافظة الإسماعيلية، المعلم أحمد فؤاد معلم اللغة، والذي واقته المنية اليوم الأحد، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال توجيه اللغة الإنجليزية، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»:" نودع بمزيد من الحزن والأسي اابن من أبنائنا المخلصين، وهو أحمد فؤاد معلم اللغة الإنجليزية الخلوق المعطاء، الذي توفي إلى رحمة الله متأثرًا بالجائحة بعد معاناة كبيرة جعلها الله في ميزان حسناته".
وقال توجيه اللغة الإنجليزية، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»:" نودع بمزيد من الحزن والأسي اابن من أبنائنا المخلصين، وهو أحمد فؤاد معلم اللغة الإنجليزية الخلوق المعطاء، الذي توفي إلى رحمة الله متأثرًا بالجائحة بعد معاناة كبيرة جعلها الله في ميزان حسناته".