وفاة مدرس لغة إنجليزية متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

نعى توجيه اللغة الإنجليزية بتعليم محافظة الإسماعيلية، المعلم أحمد فؤاد معلم اللغة، والذي واقته المنية اليوم الأحد، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.وقال توجيه اللغة الإنجليزية، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»:" نودع بمزيد من الحزن والأسي اابن من أبنائنا المخلصين، وهو أحمد فؤاد معلم اللغة الإنجليزية الخلوق المعطاء، الذي توفي إلى رحمة الله متأثرًا بالجائحة بعد معاناة كبيرة جعلها الله في ميزان حسناته".