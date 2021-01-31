6 نقاد يناقشون «الحور العين تفصص البسلة» لـ صفاء النجار

يستضيف موقع "صدى ذاكرة القصة المصرية" الكاتبة الروائية والقاصة دكتور صفاء النجار لمناقشة قصتها "الحور العين تفصص البسلة"، ويناقشها النقاد: الناقد مصطفى الصبغ، الناقد سيد الوكيل، والناقد حمدي النورج، والناقد محمود الضبع، والناقد أحمد عبد الحميد، والناقد محمد سمير عبدالسلام، يدير المناقشة الكاتبة القاصة مرفت يس، وذلك في الساعة الـ6 مساء الخميس الموافق 4 من فبراير.جدير بالإشارة صفاء النجار أكاديمية مصرية وكاتبة روائية وقاصة، صدر لها: في مجال القصة "البنت التي سرقت طول أخيها" عن دار "ميريت"، "الحور العين تفصص البسلة" عن دار روافد، و"الدرويشة" عن دار بتانة، وفي مجال الرواية قدمت رواية "استقالة ملك الموت "عن دار شرقيات، رواية "حسن الختام" عن دار رؤيا.