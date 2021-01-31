كيفية الاستعلام عن نتيجة معامل وزارة الصحة للسفر للسعودية 2020، حيث يرغب الكثير من المواطنين الذين يريدون السفر إلى السعودية أو أية دولة عربية أخرى أو أجنبية، عن كيفية الاستعلام عن النتيجة، البحث عنها عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهيرة.





حيث يقوم المواطنين بكافة الخدمات حاليا عن طريق الإنترنت، وذلك في ظل الظروف التي يمر بها العالم من جائحة كورونا المستجدة، حيث حددت المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان 28 مستشفى على مستوي الجمهورية لإجراء تحاليل (PCR) للكشف عن فيروس كورونا، للمصريين الراغبين في السفر للخارج.





وجاء تخصيص المستشفيات بناء على تعليمات بعض الدول التى تطلب إجراء بعض الاختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها، حيث اشترطت السعودية حصول المسافر إليها على شهادة تحليل الـpcr ل فيروس كورونا، يتم إجراؤها قبل السفر بـ24 ساعة للدخول إلى أراضيها.





كيفية الاستعلام عن نتيجة معامل وزارة الصحة للسفر للسعودية 2020

ويستطيع المواطن الذي يرغب في معرفة النتيجة الدخول عبر الرابط الآتي: clab.mohp.gov.eg ، ويمكن من خلاله أيضا الحجز للكشف، وبعد خطوة التسجيل يقوم المواطن بإدخال البيانات التالية: الاسم، الدولة الموجه إليها السفر، رقم جواز السفر، الرقم القومي للبطاقة الشخصية، وأخيرًا الضغط على كلمة نتيجة التحاليل، على أن يكون قد مر عشرة أيام من إجراء التحاليل والفحوصات.





الأوراق المطلوبة لتحليل كورونا للسفر للسعودية

حددت المعامل المركزية بوزارة الصحة المستندات المطلوبة لإجراء التحليل للسفر للسعودية أو أية دولة أخرى، حيث تتضمن أصل جواز السفر، وبطاقة الرقم القومي، دفع رسوم رسم التحاليل والتي تبلغ 1050 جنيهاً، وبعد إجراء التحاليل وثبت خلوه من الفيروس يتم إعطائه شهادة تفيد ذلك بعد الفحوصات بعشرة أيضا.