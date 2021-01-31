رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كيفية الاستعلام عن نتيجة معامل وزارة الصحة للسفر للسعودية 2020

الأحد 31/يناير/2021 - 03:40 م
جريدة الدستور
نعمات مدحت
طباعة
كيفية الاستعلام عن نتيجة معامل وزارة الصحة للسفر للسعودية 2020، حيث يرغب الكثير من المواطنين الذين يريدون السفر إلى السعودية أو أية دولة عربية أخرى أو أجنبية، عن كيفية الاستعلام عن النتيجة، البحث عنها عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهيرة.

حيث يقوم المواطنين بكافة الخدمات حاليا عن طريق الإنترنت، وذلك في ظل الظروف التي يمر بها العالم من جائحة كورونا المستجدة، حيث حددت المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان 28 مستشفى على مستوي الجمهورية لإجراء تحاليل (PCR) للكشف عن فيروس كورونا، للمصريين الراغبين في السفر للخارج.

وجاء تخصيص المستشفيات بناء على تعليمات بعض الدول التى تطلب إجراء بعض الاختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها، حيث اشترطت السعودية حصول المسافر إليها على شهادة تحليل الـpcr ل فيروس كورونا، يتم إجراؤها قبل السفر بـ24 ساعة للدخول إلى أراضيها.

كيفية الاستعلام عن نتيجة معامل وزارة الصحة للسفر للسعودية 2020

ويستطيع المواطن الذي يرغب في معرفة النتيجة الدخول عبر الرابط الآتي: clab.mohp.gov.eg ، ويمكن من خلاله أيضا الحجز للكشف، وبعد خطوة  التسجيل يقوم المواطن بإدخال البيانات التالية: الاسم، الدولة الموجه إليها السفر، رقم جواز السفر، الرقم القومي للبطاقة الشخصية، وأخيرًا الضغط على كلمة نتيجة التحاليل، على أن يكون قد مر عشرة أيام من إجراء التحاليل والفحوصات.

الأوراق المطلوبة لتحليل كورونا للسفر للسعودية

حددت المعامل المركزية بوزارة الصحة المستندات  المطلوبة لإجراء التحليل للسفر للسعودية أو أية دولة أخرى، حيث تتضمن أصل جواز السفر، وبطاقة الرقم القومي، دفع رسوم رسم التحاليل والتي تبلغ 1050 جنيهاً، وبعد إجراء التحاليل وثبت خلوه من الفيروس يتم إعطائه شهادة تفيد ذلك بعد الفحوصات بعشرة أيضا.

اقرأ ايضا:

كيفية الحصول على نتيجة تحاليل معامل وزارة الصحة المصرية healthlabs.net

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

اللجنة الأولمبية توجه تهمة التزوير لاتحاد الكرة

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

تأييد فرض الحراسة على تركة وممتلكات الراحل الفنان أحمد زكى

«الأرصاد»: طقس الإثنين دافئ نهارًا بارد ليلًا.. والقاهرة 26 درجة

الصور

image description

الباز رئيسًا لشعبة مخابز دمياط

image description

رئيس مياه القناة يتفقد مشكلات الصرف الصحي بأرض المزادات (صور)

image description

معهد الأورام بأسيوط: استقبال 68 ألف مريض خلال 2020

image description

«الطيبي» يترأس حملة على المحلات والمطاعم بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع ضمن مشروعات «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

«عقد تاريخي».. وزير النقل يكشف تفاصيل تنفيذ القطار الكهربائي السريع

غلق الطريق الدائرى بسبب حريق فيصل

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

طليقة جيف بيزوس تدخل عالم التبرعات من الباب العريض بأموال «أمازون»

موقع حجز تذاكر طيران السعودية إلكترونيا

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

أيام زمان

لماذا حاول رشدي أباظة الانتحار أكثر من مرة؟

رفض إخراج فيلم عن ناصر.. اعترافات شاهين عن علاقته بالرؤساء العرب

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
المزيد

الثقافة

«ليمون مر».. جديد سمير الفيل عن «غراب للنشر»

جدار الصمت.. ديوان جديد لـ علوي الباشا عن دار النخبة

«تجربة حارة اليكنية» محاضرة بالمركز الثقافي الفرنسي.. الليلة

افتتاح معرض «معركة ستالينجراد» بالمركز الثقافي الروسي الليلة