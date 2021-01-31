«الصحفيين»: توفير فيتامينات ومطهرات للأعضاء من «إيفا فارما»

أعلن خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين، الاتفاق بين النقابة وشركة "إيفا فارما" العالمية للأدوية على توزيع "شنط" فيتامينات وكحول أيدي للصحفيين بمقر النقابة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، (3، 4) فبراير، في إطار حرص النقابة والشركة لحماية الصحفيين من الإصابة بفيروس كورونا.وأوضح ميري، أن ما يقتضيه عمل الصحفيين من مخاطر، يستدعي حمايتهم بكل الوسائل الممكنة، ولذلك وفرت النقابة هذه الفيتامينات ومطهرات الأيدي لحماية الصحفيين من الإصابة بفيروس كورونا.وأضاف، أنه يمكن لكل 10 زملاء إرسال مندوب معه صور كارنيهات النقابة لاستلام الكميات الخاصة بهم، أو الحضور بأنفسهم.وأكد الدكتور رياض أرماينوس، رئيس شركة "إيفا فارما"، حرص الشركة على دعم الصحفيين وتأدية عملهم الذي يحمل العديد من المخاطر، ولذلك توفر الشركة في إطار دورها المجتمعي هذه الفيتامينات والمطهرات للصحفيين في إطار حملة "مناعتك حمايتك" للتوعية بأهميه الحفاظ على المناعة عن طريق الغذاء السليم والنوم الكافِي وممارسة الرياضة وعن طريق المكملات الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن.وأوضح، أنه بناءً على ذلك سيتم توزيع شنط المناعة التي تحتوي على- ميلجا - فيتامين ب 18 قرص- أوسوفورتين - فيتامين د 18 قرص- ليمتلس سي زنك - فيتامين سي وزنك 18 قرص- عبوتين هاند جيل لتعقيم اليدين