رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الزعيم السابق لإقليم تيجراي الإثيوبي يتوعد «بمقاومة ممتدة»

الأحد 31/يناير/2021 - 01:51 م
تيجراي الإثيوبي
تيجراي الإثيوبي
وكالات
طباعة
أفادت رسالة صوتية يفترض أنها من الزعيم السابق لإقليم تيجراي الإثيوبي بأن الإقليم ملتزم "بمقاومة ممتدة" واتهم قوات الحكومة الاتحادية وحلفاءها بالاغتصاب والنهب.

وتعد الرسالة المنسوبة لزعيم الإقليم دبرصيون جبراميكائيل أول تصريحات عامة تصدر عنه منذ 11 نوفمبر رغم أنه كان على اتصال بالصحفيين حتى الأسبوع الأول من ديسمبر.

نُشر التسجيل الصوتي على صفحة الفيسبوك الخاصة بوسيلة إعلامية مرتبطة بالحزب الحاكم السابق في الإقليم - الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي - الذي يقاتل الحكومة منذ الرابع من نوفمبر.

وجاء في التسجيل أن الحكومة الاتحادية "لها هيمنة عسكرية مؤقتة" وأشار إلى انتهاكات لحقوق الإنسان مثل الاغتصاب والنهب وهو ما أشارت له كذلك تقارير للأمم المتحدة.

وقال "نحن منخرطون في مقاومة ممتدة".

ولم يتسن لرويترز التأكد من صحة التسجيل أو تاريخه.

ولم ترد بيلين سيوم المتحدثة باسم رئيس الوزراء أبي أحمد أو رضوان حسين المتحدث باسم لجنة الطوارئ التابعة للحكومة الإثيوبية والمكلفة بمتابعة الصراع في تيجراي على اتصالات ورسائل لطلب
التعليق.

وكان أبي قد أعلن النصر على الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بعد أن سيطرت قواته على مقلي عاصمة الإقليم لكن الأنباء ظلت تتوتر عن استمرار القتال بمستويات منخفضة.

ولقي آلاف الأشخاص حتفهم واضطر مئات الآلاف لمغادرة منازلهم مع نقص الغذاء والمياه والأدوية بجميع أنحاء الإقليم الذى يزيد عدد سكانه على 5 ملايين نسمة.

وقال دبرصيون جبراميكائيل في التسجيل الصوتي "مدن وريف تيجراي تتعرض لقصف مكثف في الليل والنهار".

ومن الصعب التأكد من مزاعم أي من الطرفين إذ تعزل الحكومة الإقليم عن الصحفيين وعمال الإغاثة، كما أن وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية لا تعمل في أغلب مناطق الإقليم.

موضوعات متعلقة

«القضاء الإدارى» ترفض دعوى «تجديد جواز سفر عمرو واكد»

وفاة عروس قبل ساعات من زفافها فى بنى سويف

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

وزير النقل: عجلة العمل لا تتوقف لتنفيذ رؤية الرئيس لبناء مصر الحديثة

الصور

image description

معهد الأورام بأسيوط: استقبال 68 ألف مريض خلال 2020

image description

«الطيبي» يترأس حملة على المحلات والمطاعم بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع ضمن مشروعات «حياة كريمة»

image description

فريق بحثي بطب أسيوط يشارك في دراسة عالمية حول الأورام السرطانية

image description

محافظ أسيوط يتفقد وحدتي طب الأسرة بنزلة رميح ونزة قرار

الأكثر قراءة

وزير النقل: عجلة العمل لا تتوقف لتنفيذ رؤية الرئيس لبناء مصر الحديثة

«عقد تاريخي».. وزير النقل يكشف تفاصيل تنفيذ القطار الكهربائي السريع

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

طليقة جيف بيزوس تدخل عالم التبرعات من الباب العريض بأموال «أمازون»

موقع حجز تذاكر طيران السعودية إلكترونيا

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

أيام زمان

رفض إخراج فيلم عن ناصر.. اعترافات شاهين عن علاقته بالرؤساء العرب

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

حكاية اتهام نجيب الريحاني بالتجارة في العبيد تحت ستار الفن

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض «معركة ستالينجراد» بالمركز الثقافي الروسي الليلة

6 نقاد يناقشون «الحور العين تفصص البسلة» لـ صفاء النجار

«عظماء بلدنا».. قصور الثقافة تحتفي بذكرى ميلاد خيري شلبي

«التاريخ المجهول لأقباط مصر» في دورة علمية بمكتبة الإسكندرية