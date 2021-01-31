الزعيم السابق لإقليم تيجراي الإثيوبي يتوعد «بمقاومة ممتدة»

أفادت رسالة صوتية يفترض أنها من الزعيم السابق لإقليم تيجراي الإثيوبي بأن الإقليم ملتزم "بمقاومة ممتدة" واتهم قوات الحكومة الاتحادية وحلفاءها بالاغتصاب والنهب.وتعد الرسالة المنسوبة لزعيم الإقليم دبرصيون جبراميكائيل أول تصريحات عامة تصدر عنه منذ 11 نوفمبر رغم أنه كان على اتصال بالصحفيين حتى الأسبوع الأول من ديسمبر.نُشر التسجيل الصوتي على صفحة الفيسبوك الخاصة بوسيلة إعلامية مرتبطة بالحزب الحاكم السابق في الإقليم - الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي - الذي يقاتل الحكومة منذ الرابع من نوفمبر.وجاء في التسجيل أن الحكومة الاتحادية "لها هيمنة عسكرية مؤقتة" وأشار إلى انتهاكات لحقوق الإنسان مثل الاغتصاب والنهب وهو ما أشارت له كذلك تقارير للأمم المتحدة.وقال "نحن منخرطون في مقاومة ممتدة".ولم يتسن لرويترز التأكد من صحة التسجيل أو تاريخه.ولم ترد بيلين سيوم المتحدثة باسم رئيس الوزراء أبي أحمد أو رضوان حسين المتحدث باسم لجنة الطوارئ التابعة للحكومة الإثيوبية والمكلفة بمتابعة الصراع في تيجراي على اتصالات ورسائل لطلبالتعليق.وكان أبي قد أعلن النصر على الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بعد أن سيطرت قواته على مقلي عاصمة الإقليم لكن الأنباء ظلت تتوتر عن استمرار القتال بمستويات منخفضة.ولقي آلاف الأشخاص حتفهم واضطر مئات الآلاف لمغادرة منازلهم مع نقص الغذاء والمياه والأدوية بجميع أنحاء الإقليم الذى يزيد عدد سكانه على 5 ملايين نسمة.وقال دبرصيون جبراميكائيل في التسجيل الصوتي "مدن وريف تيجراي تتعرض لقصف مكثف في الليل والنهار".ومن الصعب التأكد من مزاعم أي من الطرفين إذ تعزل الحكومة الإقليم عن الصحفيين وعمال الإغاثة، كما أن وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية لا تعمل في أغلب مناطق الإقليم.