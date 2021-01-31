أمن القليوبية يُكثف جهوده لكشف لغز سرقة مدرسة «المصريين»

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، من جهودها؛ لكشف غموض سرقة مدرسة المصريين الثانوية بنين بحي غرب بشبرا الخيمة، من قبل مجهولين تسللوا ليلا لداخل المدرسة، وسرقوا بعض أجهزة الكمبيوتر.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العميد محمد النجار، مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بسرقة مدرسة المصريين الثانوية بنين بحي غرب بشبرا الخيمة، والمعروف حاليا بمدرسة الشهيد محروس، بقيام مجهولين تسللوا ليلا داخل المدرسة، وقاموا بسرقة بعض أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وجاري فحص كاميرات المراقبة وتفريغها للوصول إلى الجناة.وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.