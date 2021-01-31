بريطانيا: الاتحاد الأوروبي قدم ضمانات بأن اللقاحات سيتم توفيرها

نقلت وكالة رويترز الإخبارية، اليوم الأحد، عن وزيرة التجارة البريطانية، ليز تروس، أن الاتحاد الأوروبي قدم ضمانات بأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، التي طلبتها لندن سيتم توفيرها.وقالت وزيرة التجارة البريطانية، "من الضروري أن نبقي الحدود مفتوحة، ونقاوم التطعيمات القومية، ونقاوم سياسة الحماية، مضيفة يسرنا أن الاتحاد الأوروبي اعترف بأن الاحتجاج بالمادة 16 كان خطأ، وأنهم لن يمضوا في ذلك الآن".وتابعت " تروس"، "نحن على ثقة تامة من أنه يمكننا الاستمرار في تنفيذ برنامجنا في التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، وتلقينا ضمانات من الاتحاد الأوروبي بأن هذه العقود لن يتم تعطيلها".ويأتي ذلك بعد أن أقرت بروكسل بأنه من الخطأ تفعيل سلطات الطوارئ، بموجب اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.