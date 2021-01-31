إيران تسجل 6268 إصابة جديدة و70 وفاة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، 6 آلاف و268 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري في بيانها اليومي، وفقًا لوكالة أنباء (مهر) الإيرانية اليوم الأحد أن إجمالي عدد الإصابات بالفروس بلغ مليونا و417 ألفا و999 إصابة مؤكدة، من بينها 3 آلاف و932 حالة في وضع حرج.وأضافت أنه تم تسجيل 70 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة 57 ألفا و959 حالة وفاة، مشيرة إلى أن عدد الذين تماثلوا للشفاء من الفیروس بلغ مليونُا و210 آلاف و51 متعافيًا حتى الآن.ولفتت إلى أن هناك 9 ملايين و285 ألفًا و288 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید ـ 19" في أنحاء إيران حتی الآن.