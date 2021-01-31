رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«عظماء بلدنا».. قصور الثقافة تحتفي بذكرى ميلاد خيري شلبي

الأحد 31/يناير/2021 - 01:48 م
خيري شلبي
خيري شلبي
آلاء حسن
طباعة
احتفت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، بذكرى ميلاد الكاتب والروائي خيري شلبي، الذي ولد في 31 يناير لعام 1938، بمحافظة كفر الشيخ، وذلك ضمن سلسلة "عظماء بلدنا" التي تطلقها الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع "الفيسبوك".

كتبت الصفحة منشورا: خيرى شلبي كاتب وروائي مصري ولد في مثل هذا اليوم 31 يناير عام 1938 بمحافظة كفر الشيخ، درس بمعهد المعلمين، وكان لمكتبة والده العامرة بصنوف الأدب والفكر كبير الأثر في تشكيل وعيه ومنحه ثروة لغوية كبيرة؛ فكانت النتيجة ما يقارب سبعين عملا أدبيًّا بين القصة والرواية والمسرحية ودراسات في الأدب الشعبي.

تنقل في بدايته بين العديد من المهن الشاقة، حتى استطاع أن يحفر اسمه في تاريخ الأدب، ترأس تحرير مجلة الشعر التي كانت تابعة لوزارة الإعلام لعدة سنوات، واشتهر في الصحافة المصرية بتقديم مقال "بورتريه" حيث رسم بالقلم صورة دقيقة للعديد من الرموز المصرية.

ويُعد شلبي أحد رواد الفانتازيا التاريخية في الرواية العربية، حيث كان من أوائل من كتبوا ما يسمى بالواقعية السحرية، ففي أدبه تتشخص المادة وتتحول إلى كائنات حية تعيش وتخضع لتغيرات وتؤثر وتتأثر، وتتحدث الحيوانات والأشجار والحشرات وكل ما يدب على الأرض. تُرجمت بعض رواياته إلى العديد من اللغات الأجنبية، كما تم تحويل عدد من أعماله إلى دراما تليفزيونية وأفلام مثل مسلسلات "وكالة عطية"، "الوتد"، "الكومي" وأفلام "الشطار، سارق الفرح".

من أشهر أعماله: السنيورة، الأوباش، الشطار، العراوي، فرعان من الصبار، موال البيات والنوم، ثلاثية الأمالي (أولنا ولد - وثانينا الكومي - وثالثنا الورق)، بغلة العرش، لحس العتب، منامات عم أحمد السماك، موت عباءة، بطن البقرة، صهاريج اللؤلؤ، نعناع الجناين، صالح هيصة، وزهرة الخشخاش، صاحب السعادة اللص، المنحنى الخطر، سارق الفرح، أسباب للكي بالنار.. وغيرها، ومن مؤلفاته الأخرى ودراساته: محاكمة طه حسين، أعيان مصر، غذاء الملكات - دراسات نقدية، رحلات الطرشجي الحلوجي.

حصل خلال رحلته الأدبية على العديد من الجوائز والتكريمات، منهم حصوله على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في نفس العام 1980 1981، جائزة أفضل رواية عربية عن رواية "وكالة عطية" عام 1993، الجائزة الأولى لاتحاد الكتاب للتفوق عام 2002، كما حصل على جائزة أفضل كتاب عربي من معرض القاهرة للكتاب عن رواية "صهاريج اللؤلؤ" 2002، جائزة الدولة التقديرية في الآداب ‏2005‏.

توفي يوم 9 سبتمبر من عام 2011، عن عمر ناهز 73 سنة، تاركا عددا كبيرا من الأعمال الروائية المتميزة التي بقي بها خالدا في الذاكرة الشعبية المصرية لأجيال وأجيال متعاقبة.

جدير بالذكر أن الراحل تولى رئاسة تحرير سلسلة "الدراسات الشعبية" التي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة وهي السلسلة التي تعنى بنشر الدراسات المتعلقة بالتراث الثقافي غير المادي ونصوصه.

موضوعات متعلقة

وفاة عروس قبل ساعات من زفافها فى بنى سويف

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

محمد الباز يرد على الساخرين من تطوير نافورة النيل

الصور

image description

معهد الأورام بأسيوط: استقبال 68 ألف مريض خلال 2020

image description

«الطيبي» يترأس حملة على المحلات والمطاعم بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع ضمن مشروعات «حياة كريمة»

image description

فريق بحثي بطب أسيوط يشارك في دراسة عالمية حول الأورام السرطانية

image description

محافظ أسيوط يتفقد وحدتي طب الأسرة بنزلة رميح ونزة قرار

الأكثر قراءة

وزير النقل: عجلة العمل لا تتوقف لتنفيذ رؤية الرئيس لبناء مصر الحديثة

«عقد تاريخي».. وزير النقل يكشف تفاصيل تنفيذ القطار الكهربائي السريع

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

طليقة جيف بيزوس تدخل عالم التبرعات من الباب العريض بأموال «أمازون»

موقع حجز تذاكر طيران السعودية إلكترونيا

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

أيام زمان

رفض إخراج فيلم عن ناصر.. اعترافات شاهين عن علاقته بالرؤساء العرب

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

حكاية اتهام نجيب الريحاني بالتجارة في العبيد تحت ستار الفن

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض «معركة ستالينجراد» بالمركز الثقافي الروسي الليلة

6 نقاد يناقشون «الحور العين تفصص البسلة» لـ صفاء النجار

«عظماء بلدنا».. قصور الثقافة تحتفي بذكرى ميلاد خيري شلبي

«التاريخ المجهول لأقباط مصر» في دورة علمية بمكتبة الإسكندرية