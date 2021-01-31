«عظماء بلدنا».. قصور الثقافة تحتفي بذكرى ميلاد خيري شلبي

احتفت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، بذكرى ميلاد الكاتب والروائي خيري شلبي، الذي ولد في 31 يناير لعام 1938، بمحافظة كفر الشيخ، وذلك ضمن سلسلة "عظماء بلدنا" التي تطلقها الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع "الفيسبوك".كتبت الصفحة منشورا: خيرى شلبي كاتب وروائي مصري ولد في مثل هذا اليوم 31 يناير عام 1938 بمحافظة كفر الشيخ، درس بمعهد المعلمين، وكان لمكتبة والده العامرة بصنوف الأدب والفكر كبير الأثر في تشكيل وعيه ومنحه ثروة لغوية كبيرة؛ فكانت النتيجة ما يقارب سبعين عملا أدبيًّا بين القصة والرواية والمسرحية ودراسات في الأدب الشعبي.تنقل في بدايته بين العديد من المهن الشاقة، حتى استطاع أن يحفر اسمه في تاريخ الأدب، ترأس تحرير مجلة الشعر التي كانت تابعة لوزارة الإعلام لعدة سنوات، واشتهر في الصحافة المصرية بتقديم مقال "بورتريه" حيث رسم بالقلم صورة دقيقة للعديد من الرموز المصرية.ويُعد شلبي أحد رواد الفانتازيا التاريخية في الرواية العربية، حيث كان من أوائل من كتبوا ما يسمى بالواقعية السحرية، ففي أدبه تتشخص المادة وتتحول إلى كائنات حية تعيش وتخضع لتغيرات وتؤثر وتتأثر، وتتحدث الحيوانات والأشجار والحشرات وكل ما يدب على الأرض. تُرجمت بعض رواياته إلى العديد من اللغات الأجنبية، كما تم تحويل عدد من أعماله إلى دراما تليفزيونية وأفلام مثل مسلسلات "وكالة عطية"، "الوتد"، "الكومي" وأفلام "الشطار، سارق الفرح".من أشهر أعماله: السنيورة، الأوباش، الشطار، العراوي، فرعان من الصبار، موال البيات والنوم، ثلاثية الأمالي (أولنا ولد - وثانينا الكومي - وثالثنا الورق)، بغلة العرش، لحس العتب، منامات عم أحمد السماك، موت عباءة، بطن البقرة، صهاريج اللؤلؤ، نعناع الجناين، صالح هيصة، وزهرة الخشخاش، صاحب السعادة اللص، المنحنى الخطر، سارق الفرح، أسباب للكي بالنار.. وغيرها، ومن مؤلفاته الأخرى ودراساته: محاكمة طه حسين، أعيان مصر، غذاء الملكات - دراسات نقدية، رحلات الطرشجي الحلوجي.حصل خلال رحلته الأدبية على العديد من الجوائز والتكريمات، منهم حصوله على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في نفس العام 1980 1981، جائزة أفضل رواية عربية عن رواية "وكالة عطية" عام 1993، الجائزة الأولى لاتحاد الكتاب للتفوق عام 2002، كما حصل على جائزة أفضل كتاب عربي من معرض القاهرة للكتاب عن رواية "صهاريج اللؤلؤ" 2002، جائزة الدولة التقديرية في الآداب ‏2005‏.توفي يوم 9 سبتمبر من عام 2011، عن عمر ناهز 73 سنة، تاركا عددا كبيرا من الأعمال الروائية المتميزة التي بقي بها خالدا في الذاكرة الشعبية المصرية لأجيال وأجيال متعاقبة.جدير بالذكر أن الراحل تولى رئاسة تحرير سلسلة "الدراسات الشعبية" التي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة وهي السلسلة التي تعنى بنشر الدراسات المتعلقة بالتراث الثقافي غير المادي ونصوصه.