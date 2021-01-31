بدء الإجراءات الإنشائية لتطوير مدارس سيدي عبدالرحمن بمطروح

تابع عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأحد، بدء الإجراءات الإنشائية الخاصة برفع كفاءة مدارس معاذ بن جبل الابتدائية وسيدي عبدالرحمن الإعدادية الثانوية المشتركة، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وفي إطار بروتوكول التعاون بين المحافظة وصندوق تحيا مصر والذي يأتي ضمن مشروع الرعاية المتكاملة للقري المصرية تحت قيادة رئيس الجمهورية.وأوضح سلامة، عقب جولته التفقدية، أنه سيتم رفع كفاءة المدرستين بتطوير وتجهيز 18 فصلا بهما وإنشاء مبني ملحق بالمدرسة الثانوية سعته 14 فصلا لتشجيع الفتيات علي مواصلة تعليمهن، من خلال صندوق تحيا مصر وفي إطار التعاون المشترك المثمر مع محافظة مطروح.وأشار إلى أنه سيتم إنشاء مدرسة سيدي عبدالرحمن الابتدائية الجديدة بسعة 33 فصلا لمواجهة إرتفاع الكثافة الطلابية بالقرية، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة فنية لأول مرة في إدارة العلمين تخصص سياحة والفنادق لمواكبة النهضة العمرانية والسياحية في تلك المنطقة مع تدشين مدينة العلمين الجديدة وإنشاء صروح سياحية وفندقية عملاقة تضاهي مثيلتها في أوروبا.وعقد وكيل تعليم مطروح اجتماعا مع مسئولي صندوق تحيا مصر لمناقشة البرنامج الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بمدارس سيدي عبدالرحمن، مؤكدا لهم ضرورة إرسال صورة البروتوكول إلى مديرية التربية والتعليم فيما يخص التعليم حتى يتسنى إرسالها عن طريق إدارة التخطيط والمتابعة لمدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة لأعمال شئونها وفق القواعد والقوانين المنظمة لهذا العمل.وتابع، أنه قام بتشكيل وإرسال لجنة برئاسة إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام وعضوية مديري إدارات التخطيط والمشاركة المجتمعية والتعليم الثانوي والإعدادي والابتدائي إلى مدارس سيدي عبدالرحمن أمس السبت، وبالتعاون مع مسئولي إدارة العلمين لوضع خطة عاجلة للمحافظة على العملية التعليمية بتحديد مدارس بديلة لأداء طلاب مدارس معاذ بن جبل الابتدائية والمدرسة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الأول وانطلاق الدراسة في الترم الثاني.