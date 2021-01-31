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محافظات

بروتوكول تعاون بين جامعة بنها ومعهد تكنولوجيا المعلومات

الأحد 31/يناير/2021 - 01:42 م
جامعة بنها ومعهد
جامعة بنها ومعهد تكنولوجيا المعلومات
كتب صلاح حسنى
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شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديو كونفرنس مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - جامعة بنها ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - معهد تكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة السابق والعضو الحالي للبرلمان، والدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة هالة زايد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ببنها، والدكتور إسلام الشعراوي المدير التنفيذي للمعلومات والدكتور شادى المشد نائب المدير التنفيذي للمعلومات.

ويأتي البروتوكول فى إطار التعاون المشترك بين وزارة التعليم العالى ووزارة الاتصالات لتنفيذ المبادرة الرئاسية لإنشاء مراكز تدريب وإبداع مصر الرقمية داخل الجامعات المصرية، في ضوء استراتيجية الدولة واهتمامها بالتحول الرقمي وخلق وإعداد الكوادر البشرية في المجالات التكنولوجية المختلفة، فيما يساهم في إتاحة فرص عمل جديدة وتمكين الشباب بمهارات متطلبات المستقبل.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار جهود وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لخلق جيل جديد مزود بالعلم والمعرفة والاهتمام بالتدريب على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشار إلى أن البروتوكول يعد انطلاقة قوية لبداية تنفيذ المرحلة الثالثة من مراكز تدريب وإبداع مصر الرقمية، بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى داخل عدد من الجامعات المصرية لتأهيل الشباب من طلبة وخريجى أبناء الجامعات والمحافظات لسوق العمل المحلي والعالمي والعمل الحر وعن بعد، وإعداد كوادر تساهم في دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبه، قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التعاون قد جاء لتنفيذ دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسساتها في تشغيل هذه المراكز تطبيقا للمبادرة الرئاسية للمجتمعات التكنولوجية والإبداعية والتدريبية وزيادة الاستفادة من الخدمات والأنشطة التي تقدمها الوزارة في المنطقة والمناطق المجاورة، والتي تتم من خلال تطبيق منهجية ومحاور العمل الأساسية الخاصة بإنشاء تلك المراكز.

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