المؤبد والمشدد 15 و7 سنوات لـ11 وبراءة واحد في «الانضمام للقاعدة»

أصدرت محكمة جنايات أمن دولة طواري المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حكمها علي 12 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الانضمام الى تنظيم القاعدة".و قضت المحكمة بالسجن المؤبد لمتهم، والمشدد 15 سنة لــ9 اخرين والمشدد 7 سنوات لمتهم، وبراءة متهم واحد من عناصر القاعدة الإرهابي.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس، ومدحت عبد الكريم، وأمانة سر حمدي الشناوي.كانت النيابة قد أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات، لأنهم في غضون الفترة من عام 2016 وحتى 26 يناير 2019 داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، قام المتهم الأول عاطف شحات بتأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الأول أسس وتولي قيادة جماعة تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتهما العامة، واستباحة دماء المسحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الاجرامية علي النحو المبين بالتحقيقات.وكان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، قد أمر بإحالة 10 متهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعات إرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها، وقد وقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.