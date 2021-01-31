محافظ المنيا يوجه بتوفير الدعم لسيدة مسنة ترعى زوجها المريض بمركز أبوقرقاص

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، دكتور محمد حلمي رئيس مدينة ابوقرقاص جنوب المحافظة، بفحص إحدى الحالات من الأسر الأولى بالرعاية بقرية الفقاعى، والتي رصدتها منظومة الشكاوي الحكومية بإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، حول سيدة مسنة ترعى زوجها المريض.وعلى الفور توجه رئيس مدينة ابوقرقاص لفحص الحالة، بالتنسيق مع التضامن الاجتماعى بالمنيا، وتبين أن الحالة لمواطنة مسنة تعاني من عدم وجود مصدر للرزق، كما ترعى زوجها المريض الذي يحتاج الى رعاية صحية.ووجه المحافظ بتقديم كافة اوجه الدعم والرعاية لها، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية من الأولى بالرعاية، حيث تم تقديم مساعده ماليه عاجله لها، اضافة الى البدء في الاجراءات اللازمة لعمل معاش شهري أو مساعدة مالية شهرية لها، مع توفير كرسي متحرك لزوجها المريض ومجموعة من الاحتياجات المعيشية اللازمة.وأكد المحافظ، أن رعاية ودعم أهالينا من المسنين واجب إنساني وأخلاقي وديني، والمحافظة لا تدخر جهدًا في توفير كافة أوجه الرعاية والدعم وسبل الرعاية الكريمة لهم.