الانتهاء من دراسة كافة بيانات المناطق غير المخططة بالفيوم
الأحد 31/يناير/2021 - 01:37 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
استعرض الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المشروعات التي يجري تنفيذها حاليًا بالمحافظة، منها مشروع تطوير موقف الفيوم بنى سويف، على مساحة 9200 متر مربع، لتحويله إلى موقف سيارات نموذجي، بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه، وتفعيل مشروع الورش الإنتاجية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وإحدى الجمعيات الأهلية، لخلق فرص عمل جديدة وتوفير المنتجات والسلع بأسعار تنافسية، ومشروع تطوير حديقة المدينة بالفيوم الذي يجرى حاليًا إعداد الرسوم الهندسية له، كما تم تخصيص 6 آلاف متر بقرية هوارة المقطع التابعة لمركز الفيوم لإقامة ورش حرفية وأنشطة متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ضمن مشروع "شغلك في قريتك"، وذلك في إطار حرص المحافظة على التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة وتوفير قروض ميسرة لذوي الهمم لتحقيق التمكين الاقتصادي لهذه الفئة، كما قامت المحافظة بتخصيص قطعة أرض بقرية دسيا التابعة لمركز الفيوم، لهيئة تنمية الصعيد، لإقامة مجموعة من الورش الحرفية، بهدف توطين صناعة السجاد بالقرية وتوفير العديد من فرص العمل لأبنائها، كما ساهمت مبادرة وزارة التنمية المحلية "مشروعك" في تمويل عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الفيوم وزادت نسبة التمويل بشكل كبير خلال عام 2020 لتصل إلى أكثر من 140 %، مما يسهم فى اعتماد المواطن على نفسه فى الحصول على مصدر رزق آمن.
وكشف المحافظ عن الانتهاء من دراسة كافة البيانات المتعلقة بعدد من المناطق غير المخططة بمدينة الفيوم، ورفعها مساحيًا، تمهيدًا لإعادة تخطيطها عمرانيًا مرة أخرى تحت إشراف مجلس الوزراء، كما وافق مجلس الوزراء على تطوير الطريق الجنوبي لبحيرة قارون بطول 60 كيلومتر، لتيسير الحركة المرورية والحفاظ على سلامة أهالي وزوار المحافظة، كما بدأ العمل في إنشاء محور مروري جديد للتخلص من الاختناقات المرورية بمنطقة المسلة وشارع النبوي المهندس، حيث يجرى تغطية بحر دار الرماد ورصف الطريق الموازي له، مشيرًا إلى بدء تنفيذ مشروعات للري الحديث "الري بالتنقيط" على مساحة 4 آلاف فدان كمرحلة أولى، موضحًا أن المحافظة تسعى إلى التوسع فى الأساليب الحديثة للري لأنها تسهم في زيادة الإنتاجية وتقليل استهلاك المياه.
أما فيما يتعلق بمشروع تطوير ميدان السواقي، أشار محافظ الفيوم إلى أنه تم الاستعانة بمتخصصين من كلية الهندسة واستشاريين فى التطوير المعماري لإعداد مخطط تطوير متكامل لهذا الميدان الذي يعبر عن هوية المحافظة بصورة مباشرة، مؤكدًا أنه تم مراعاة الدراسات المرورية والمظهر البيئى والحضاري للموقع بشكل عام، لتنفيذ مخطط تطوير متكامل يحقق عائد اقتصادي للمحافظة من خلال إقامة عدد من الكافتيريات والمطاعم والبازارات السياحية، ويظل الميدان عبارة عن مناطق مجانية مفتوحة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من عمل جسات مبدئية للموقع لتحديد الأولويات العامة من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وكشف المحافظ عن الانتهاء من دراسة كافة البيانات المتعلقة بعدد من المناطق غير المخططة بمدينة الفيوم، ورفعها مساحيًا، تمهيدًا لإعادة تخطيطها عمرانيًا مرة أخرى تحت إشراف مجلس الوزراء، كما وافق مجلس الوزراء على تطوير الطريق الجنوبي لبحيرة قارون بطول 60 كيلومتر، لتيسير الحركة المرورية والحفاظ على سلامة أهالي وزوار المحافظة، كما بدأ العمل في إنشاء محور مروري جديد للتخلص من الاختناقات المرورية بمنطقة المسلة وشارع النبوي المهندس، حيث يجرى تغطية بحر دار الرماد ورصف الطريق الموازي له، مشيرًا إلى بدء تنفيذ مشروعات للري الحديث "الري بالتنقيط" على مساحة 4 آلاف فدان كمرحلة أولى، موضحًا أن المحافظة تسعى إلى التوسع فى الأساليب الحديثة للري لأنها تسهم في زيادة الإنتاجية وتقليل استهلاك المياه.
أما فيما يتعلق بمشروع تطوير ميدان السواقي، أشار محافظ الفيوم إلى أنه تم الاستعانة بمتخصصين من كلية الهندسة واستشاريين فى التطوير المعماري لإعداد مخطط تطوير متكامل لهذا الميدان الذي يعبر عن هوية المحافظة بصورة مباشرة، مؤكدًا أنه تم مراعاة الدراسات المرورية والمظهر البيئى والحضاري للموقع بشكل عام، لتنفيذ مخطط تطوير متكامل يحقق عائد اقتصادي للمحافظة من خلال إقامة عدد من الكافتيريات والمطاعم والبازارات السياحية، ويظل الميدان عبارة عن مناطق مجانية مفتوحة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من عمل جسات مبدئية للموقع لتحديد الأولويات العامة من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.