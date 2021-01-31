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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الانتهاء من دراسة كافة بيانات المناطق غير المخططة بالفيوم

الأحد 31/يناير/2021 - 01:37 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
الفيوم - زينب علاء
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استعرض الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المشروعات التي يجري تنفيذها حاليًا بالمحافظة، منها مشروع تطوير موقف الفيوم بنى سويف، على مساحة 9200 متر مربع، لتحويله إلى موقف سيارات نموذجي، بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه، وتفعيل مشروع الورش الإنتاجية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وإحدى الجمعيات الأهلية، لخلق فرص عمل جديدة وتوفير المنتجات والسلع بأسعار تنافسية، ومشروع تطوير حديقة المدينة بالفيوم الذي يجرى حاليًا إعداد الرسوم الهندسية له، كما تم تخصيص 6 آلاف متر بقرية هوارة المقطع التابعة لمركز الفيوم لإقامة ورش حرفية وأنشطة متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ضمن مشروع "شغلك في قريتك"، وذلك في إطار حرص المحافظة على التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة وتوفير قروض ميسرة لذوي الهمم لتحقيق التمكين الاقتصادي لهذه الفئة، كما قامت المحافظة بتخصيص قطعة أرض بقرية دسيا التابعة لمركز الفيوم، لهيئة تنمية الصعيد، لإقامة مجموعة من الورش الحرفية، بهدف توطين صناعة السجاد بالقرية وتوفير العديد من فرص العمل لأبنائها، كما ساهمت مبادرة وزارة التنمية المحلية "مشروعك" في تمويل عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الفيوم وزادت نسبة التمويل بشكل كبير خلال عام 2020 لتصل إلى أكثر من 140 %، مما يسهم فى اعتماد المواطن على نفسه فى الحصول على مصدر رزق آمن.

وكشف المحافظ عن الانتهاء من دراسة كافة البيانات المتعلقة بعدد من المناطق غير المخططة بمدينة الفيوم، ورفعها مساحيًا، تمهيدًا لإعادة تخطيطها عمرانيًا مرة أخرى تحت إشراف مجلس الوزراء، كما وافق مجلس الوزراء على تطوير الطريق الجنوبي لبحيرة قارون بطول 60 كيلومتر، لتيسير الحركة المرورية والحفاظ على سلامة أهالي وزوار المحافظة، كما بدأ العمل في إنشاء محور مروري جديد للتخلص من الاختناقات المرورية بمنطقة المسلة وشارع النبوي المهندس، حيث يجرى تغطية بحر دار الرماد ورصف الطريق الموازي له، مشيرًا إلى بدء تنفيذ مشروعات للري الحديث "الري بالتنقيط" على مساحة 4 آلاف فدان كمرحلة أولى، موضحًا أن المحافظة تسعى إلى التوسع فى الأساليب الحديثة للري لأنها تسهم في زيادة الإنتاجية وتقليل استهلاك المياه.

أما فيما يتعلق بمشروع تطوير ميدان السواقي، أشار محافظ الفيوم إلى أنه تم الاستعانة بمتخصصين من كلية الهندسة واستشاريين فى التطوير المعماري لإعداد مخطط تطوير متكامل لهذا الميدان الذي يعبر عن هوية المحافظة بصورة مباشرة، مؤكدًا أنه تم مراعاة الدراسات المرورية والمظهر البيئى والحضاري للموقع بشكل عام، لتنفيذ مخطط تطوير متكامل يحقق عائد اقتصادي للمحافظة من خلال إقامة عدد من الكافتيريات والمطاعم والبازارات السياحية، ويظل الميدان عبارة عن مناطق مجانية مفتوحة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من عمل جسات مبدئية للموقع لتحديد الأولويات العامة من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

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