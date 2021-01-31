«الطيبي» يترأس حملة على المحلات والمطاعم بأسيوط

ترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط حملة على عدد من المحلات والمطاعم والمقاهي بنطاق حي غرب وحي شرق أسيوط بمشاركة مسئولي الصحة والتموين والبيئة، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة.بالإضافة إلي التأكد من الإلتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في كافة المنشأت أو أي نشاط يتعلق بتجمعات وتوفير أدوات تطهير وتعقيم للأيدي في مدخل المنشأة والتشديد على استمرار حظر تقديم الشيشة والالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية، فضلًا عن التفتيش على السلع المعروضة للبيع للتاكد من صلاحيتها ومحاربة الغش التجاري.وشدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لقرارات رئاسة مجلس الوزراء الأخيرة بشأن الاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" بكل حزم ودون تهاون موجهًا القيادات التنفيذية وجميع رؤساء المراكز والأحياء بشن حملات رقابية وتفتيشية على المطاعم والمقاهي والمنشأت العامة والخاصة والمتابعة المستمرة للتأكد من تطبيق هذه الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق "صحة مصر".