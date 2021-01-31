افتتاح صالون «نوت» للنحت بدورته الرابعة.. الليلة

ينطلق مساء اليوم الأحد 31 يناير صالون "نوت" للنحت، وذلك في الخامسة مساء، بجاليري نوت بالزمالك بمشاركة عدد كبير من النحاتين، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 18 فبراير.يشارك في الصالون كل من: محمد هجرس، مروة ذكي، مروة مجدي، مرفت أحمد، نورهان ماهر، نهلة وجدي، يوستينا فهمى، زينب صبحى، طارق زبادى، أحمد بسيونى، ضاحى عارف، محمد مجدى، خالد حامد، حسام حسين، عبد الرحمن حسن، جورج صبحى، فاطمة مدكور، نورهان ماهر، حسام حسين، وآخرين.وتقرر اختيار اسم النحات الكبير الدكتور أحمد عبد الوهاب، والنحات الراحل مراد فخر الدين كضيفى شرف الصالون.