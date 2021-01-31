محافظ الفيوم: واجهنا تحديات لإحياء مشروعات متعثرة خلال الفترة الماضية
الأحد 31/يناير/2021 - 01:33 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إننا واجهنا عددًا من التحديات وإحياء مشروعات متعثرة بالمحافظة خلال الفترة الماضية، منها أزمة السيول وإعادة إحياء المشروعات المتعثرة، مثل مصنع تدوير القمامة بقرية العدوة الذي يعمل حاليًا بطاقة 192 طن يوم، ويوفر 950 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المنطقة، ومشروع الدواجن التكاملي بالعزب على مساحة 75 فدان بطاقة 500 ألف طائر سنويًا، وذلك من خلال شراكة ثلاثية بين وزارة المالية ومحافظة الفيوم وهيئة تنمية الصعيد لإعادة تطوير المشروع وتشغيله بطاقته القصوى ليوفر 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، حيث شهد المشروع زيادة ملحوظة فى الإنتاج خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأضاف الأنصاري، أن من هذه المشروعات أيضًا مصنع تدوير المخلفات العضوية وتوليد الكهرباء بمركز اطسا والذي تم تشغيله، والاستفادة من المنحة الأوربية بقيمة 4 ملايين جنيه، ومصنع أعلاف جرفس الذي تم الاستعانة بعدد من الخبراء لوضع آليات تطويره، كما ستقوم هيئة تنمية الصعيد بضخ مبالغ مالية لتنفيذ أعمال التطوير المقترحة، كما نجحت المحافظة في حل مشكلة القرى المبللة "سرسنا وفرقص والسعيدية" التي عانت من عدم استكمال مشروعات الصرف الصحي بها منذ عام 2010، موضحًا أن المحافظة قد قامت بمخاطبة وزارة التخطيط لتدبير اعتمادات مالية إضافية خارج الموازنة لإنهاء هذه المشروعات المتعثرة، وبدأ حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى من هذه المشروعات، كما قامت المحافظة بمخاطبة وزارة التخطيط أيضًا لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء مشكلة ضعف مياه الشرب بقرية كحك، ويجري حاليًا تنفيذ حل عاجل لهذه المشكلة، ومنها أيضًا مشروع الصرف الصحي بقرية دمشقين الذي كان يحتاج إلى استكمال مد خطوط المواسير، وتم حل المشكلة، وستدخل المحطة مجال الخدمة خلال أيام.
ولفت محافظ الفيوم إلى العمل لزيادة القدرة الكهربائية لمنطقة الفتح الصناعية الذي بدأ تنفيذه عام 2009، مشيرًا إلى أنه تم حاليًا الانتهاء من دراسة الاحتياجات الكهربائية للمنطقة الصناعية بمرحلتيها، وتخصيص 1100 متر لإنشاء لوحات توزيع الكهرباء، كما تم التنسيق مع وزارة الكهرباء لتمويل المرحلة الأولى بقيمة 75 مليون جنيه مما سيتيح طرح نحو 80 قطعة أرض للاستثمار، مع التركيز على المشروعات كثيفة العمالة قليلة الاستهلاك للطاقة الكهربائية.
وأضاف الأنصاري، أن من هذه المشروعات أيضًا مصنع تدوير المخلفات العضوية وتوليد الكهرباء بمركز اطسا والذي تم تشغيله، والاستفادة من المنحة الأوربية بقيمة 4 ملايين جنيه، ومصنع أعلاف جرفس الذي تم الاستعانة بعدد من الخبراء لوضع آليات تطويره، كما ستقوم هيئة تنمية الصعيد بضخ مبالغ مالية لتنفيذ أعمال التطوير المقترحة، كما نجحت المحافظة في حل مشكلة القرى المبللة "سرسنا وفرقص والسعيدية" التي عانت من عدم استكمال مشروعات الصرف الصحي بها منذ عام 2010، موضحًا أن المحافظة قد قامت بمخاطبة وزارة التخطيط لتدبير اعتمادات مالية إضافية خارج الموازنة لإنهاء هذه المشروعات المتعثرة، وبدأ حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى من هذه المشروعات، كما قامت المحافظة بمخاطبة وزارة التخطيط أيضًا لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء مشكلة ضعف مياه الشرب بقرية كحك، ويجري حاليًا تنفيذ حل عاجل لهذه المشكلة، ومنها أيضًا مشروع الصرف الصحي بقرية دمشقين الذي كان يحتاج إلى استكمال مد خطوط المواسير، وتم حل المشكلة، وستدخل المحطة مجال الخدمة خلال أيام.
ولفت محافظ الفيوم إلى العمل لزيادة القدرة الكهربائية لمنطقة الفتح الصناعية الذي بدأ تنفيذه عام 2009، مشيرًا إلى أنه تم حاليًا الانتهاء من دراسة الاحتياجات الكهربائية للمنطقة الصناعية بمرحلتيها، وتخصيص 1100 متر لإنشاء لوحات توزيع الكهرباء، كما تم التنسيق مع وزارة الكهرباء لتمويل المرحلة الأولى بقيمة 75 مليون جنيه مما سيتيح طرح نحو 80 قطعة أرض للاستثمار، مع التركيز على المشروعات كثيفة العمالة قليلة الاستهلاك للطاقة الكهربائية.