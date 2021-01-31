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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ الفيوم: واجهنا تحديات لإحياء مشروعات متعثرة خلال الفترة الماضية

الأحد 31/يناير/2021 - 01:33 م
أحمد الأنصاري
أحمد الأنصاري
الفيوم - زينب علاء
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قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إننا واجهنا عددًا من التحديات وإحياء مشروعات متعثرة بالمحافظة خلال الفترة الماضية، منها أزمة السيول وإعادة إحياء المشروعات المتعثرة، مثل مصنع تدوير القمامة بقرية العدوة الذي يعمل حاليًا بطاقة 192 طن يوم، ويوفر 950 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المنطقة، ومشروع الدواجن التكاملي بالعزب على مساحة 75 فدان بطاقة 500 ألف طائر سنويًا، وذلك من خلال شراكة ثلاثية بين وزارة المالية ومحافظة الفيوم وهيئة تنمية الصعيد لإعادة تطوير المشروع وتشغيله بطاقته القصوى ليوفر 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، حيث شهد المشروع زيادة ملحوظة فى الإنتاج خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأضاف الأنصاري، أن من هذه المشروعات أيضًا مصنع تدوير المخلفات العضوية وتوليد الكهرباء بمركز اطسا والذي تم تشغيله، والاستفادة من المنحة الأوربية بقيمة 4 ملايين جنيه، ومصنع أعلاف جرفس الذي تم الاستعانة بعدد من الخبراء لوضع آليات تطويره، كما ستقوم هيئة تنمية الصعيد بضخ مبالغ مالية لتنفيذ أعمال التطوير المقترحة، كما نجحت المحافظة في حل مشكلة القرى المبللة "سرسنا وفرقص والسعيدية" التي عانت من عدم استكمال مشروعات الصرف الصحي بها منذ عام 2010، موضحًا أن المحافظة قد قامت بمخاطبة وزارة التخطيط لتدبير اعتمادات مالية إضافية خارج الموازنة لإنهاء هذه المشروعات المتعثرة، وبدأ حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى من هذه المشروعات، كما قامت المحافظة بمخاطبة وزارة التخطيط أيضًا لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء مشكلة ضعف مياه الشرب بقرية كحك، ويجري حاليًا تنفيذ حل عاجل لهذه المشكلة، ومنها أيضًا مشروع الصرف الصحي بقرية دمشقين الذي كان يحتاج إلى استكمال مد خطوط المواسير، وتم حل المشكلة، وستدخل المحطة مجال الخدمة خلال أيام.

ولفت محافظ الفيوم إلى العمل لزيادة القدرة الكهربائية لمنطقة الفتح الصناعية الذي بدأ تنفيذه عام 2009، مشيرًا إلى أنه تم حاليًا الانتهاء من دراسة الاحتياجات الكهربائية للمنطقة الصناعية بمرحلتيها، وتخصيص 1100 متر لإنشاء لوحات توزيع الكهرباء، كما تم التنسيق مع وزارة الكهرباء لتمويل المرحلة الأولى بقيمة 75 مليون جنيه مما سيتيح طرح نحو 80 قطعة أرض للاستثمار، مع التركيز على المشروعات كثيفة العمالة قليلة الاستهلاك للطاقة الكهربائية.

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