الإمارات تسجيل 2948 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تسجيل 2948 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 303 آلاف و609 حالات.وأضافت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأحد أنه تم شفاء 4189 حالة جديدة من الفيروس؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 276 ألفًا و958 متعافى، كما تم تسجيل 12 وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 850 حالة.وأوضحت أنه تم إجراء 184 ألفًا و260 فحصًا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي؛ بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم.