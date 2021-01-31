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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إعادة 45 سيارة مسروقة وكشف غموض 185 حادث جنائي في شهر

الأحد 31/يناير/2021 - 01:33 م
جريدة الدستور
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، خلال شهر في إعادة (45) سيارة مُبلغ بسرقتها، ضبط (472) قضية أحداث، ضبط (1120) قضية مصنفات فنية، ضبط (42199) قضية مرافق عامة، وكشف غموض (185) حادثا (خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - انتحال صفة) بإجمالي (307) متهمين.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

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