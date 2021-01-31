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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

سؤال برلماني لـ«الحكومة» بشأن مصير تمويلات المشروعات الصغيرة

الأحد 31/يناير/2021 - 01:32 م
النائبة هالة أبو
النائبة هالة أبو السعد
عائشة حسن
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أعلنت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، عن تقديم سـؤال للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التعاون الدولي؛ بشأن مصير الدعم والتمويلات الخاصة بالمشروعات الصغيرة.

وقالت أبوالسعد، في بيان، إنه خلال 2020 وقعت وزارة التعاون الدولي اتفاقية تمويل تنموي مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية بقيمة 95 مليون دولار لمشروع خط ائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (المرحلة الثالثة)، كما تم توقيع اتفاقية بقيمة 200 مليون دولار مع البنك الدولي لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إتفاقية اتفاقية ثالثة بقيمة 50 مليون دولار لدعم أنشطة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال الحساب الخاص الذي يديره الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

كما أعلنت الوزارة عن توفير بنك التنمية الأفريقي منحة بقيمة 540 ألف دولار لتعزيز منظومة ريادة الأعمال في مصر، بحسب ما صرحت به وزارة التعاون الدولي.
كما أنه وفقا لبيان الوزارة أنه من خلال التعاون الثنائي بين مصر وألمانيا قامت ألمانيا بتوفير عددًا من المنح والتمويلات لتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث وقعت وزارة التعاون الدولي مع ألمانيا تمويلا بقيمة 33.2 مليون دولار لدعم القطاع الخاص والابتكار وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (المرحلة الثالثة)".

وأضافت وكيل لجنه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أنه خلال 2020 أيضًا وافقت لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية التي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار، على ضم بنك الإسكندرية للمستفيدين من المبادرة، وتوجيه تمويل بقيمة 100 مليون جنيه للبنك لدعم رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية.

وأشارت البرلمانية، إلى أنه من المقرر أن يستفيد من التمويل 1475 مستفيدًا منهم 30% للمؤسسات المملوكة للنساء، و45% للمؤسسات المملوكة لأشخاص دون سن 35 عامًا.

وتسائلت النائبة، ما هي أوجه إنفاق تلك التمويلات بشكل دقيق والتي من المفترض انها تهدف في مضمونها إلى دعم المشروعات الصغيرة والتي من المفترض أيضًا انها كانت ستؤثر بالإيجاب في معدلات البطالة بين الشباب وفئة النساء، وهذا ما لم يحدث؟.

وما هي البرامج التي عملت عليها والنتائج الناجمة عن دخول اجمالي هذه المبالغ وأوجهه صرفها وأعداد المستفيدين منها.

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