محافظة القاهرة تواصل أعمالها في محيط ميدان السيدة عائشة

تستكمل محافظة القاهرة أعمالها الخاصة بتطوير ميدان وكوبري السيدة عائشة بجعل المنطقة مزارا سياحيا دينيا حسب الخطة الموضوعة وتكليفات الإدارة السياسية.وواصلت محافظة القاهرة من أعمال ترميم العقارات المطلة على ميدان السيدة عائشة ودهانها بلون موحد، ورفع كفاءة الهيكل المعدنى لكوبري السيدة عائشة، وتقوم محافظة القاهرة بوضع غطاء للسور العلوى للكوبرى ليكون ذو طراز إسلامي ليتماشى مع القيمة التاريخية للميدان.وتستعد محافظة القاهرة لاستكمال إزالة عقارات منطقة عرب يسار الملاصقة للقلعة، وذلك لتجديد المنطقة ورفع كفائتها كمزار سياحي ديني ويصل عددها 50 عقارا.وتقوم محافظة القاهرة برفع كفاءة حديقة صلاح الدين، وذلك بتخصيص أماكن للجلوس، وضمن خطة المحافظة بإنشاء حدائق بالميدان.