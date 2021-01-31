جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تشارك في تأهيل القيادات الشبابية

- أول جامعة خاصة تخوض التجربة بالتنسيق مع معهد إعداد القادة ووزارة التضامن الاجتماعي



في إطار تفعيل الشراكة بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ووزارة التعليم العالي ووزارة التضامن الاجتماعي، وتوطيد العلاقات التي تهدف لإعداد وتأهيل القيادات الشبابية، شاركت الدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ممثلة عن الجامعة، في اجتماع بين وزارة التضامن الاجتماعي ومعهد إعداد القادة ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك في إطار أنشطة الجامعة التي تتم بدعم وتحت رعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء الجامعة.صرحت الدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بأنه بهذا النشاط تصبح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أول جامعة خاصة تنشئ مركزًا لإعداد القادة يتولى مهمة تأهيل الطلاب وتخريج القيادات الشبابية للمجتمع.وأضافت أن الجامعة حريصة من خلال مركز إعداد القادة بداخلها على الاندماج في البرامج المشتركة والبروتوكولات التي تستهدف فى المقام الأول دعم التعاون مع وزارة التضامن ومعهد إعداد القادة، من أجل تفعيل البرامج التي تدعمها القيادة السياسية، مثل برنامج "مودة" الذى يحظى باهتمام القيادة السياسية.وأشارت الدكتورة ياسمين الكاشف في هذا الصدد إلى عقد اجتماع تنسيقي مع الدكتور كريم حسن همام، مدير معهد إعداد القادة، ممثلًا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ممثلًا لوزارة التضامن الاجتماعي، بحضورها كممثل عن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كما حضر الاجتماع الدكتور إبراهيم عسكر، مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وأحمد عباس، مشرف المشروع الرئاسي "مودة" بوزارة التضامن الاجتماعي.وأكدت أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أنه تم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون المشتركة بين الثلاث جهات من خلال تقديم برامج متنوعة لإعداد القادة وبرامج توعوية للشباب لمكافحة الإدمان، والتوعية للمقبلين على الزواج لطلبة الجامعات والمعاهد المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.ولفتت إلى أن الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج، والعمل على تطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري، وكذا فض المنازعات، بما يسهم في خفض معدلات الطلاق من ضمن أعمال المركز ضمن مبادرة مودة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، كما يتم العمل على مراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء، مع تفعيل دور جهات فض المنازعات الأسرية للمساهمة في الحد من حالات الطلاق.وأشارت أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إلى أنه ضمن أعمال مركز إعداد القادة تم العمل أيضًا على تنفيذ المبادرة الشبابية، وهي المشاريع الريادية التي يقودها الشباب وتهدف لتنمية المجتمع، وتكون هذه المشاريع التي تُشكل الإطار العملي للريادة المجتمعية الشبابية، والتي تقوم في فلسفتها على مبادئ التنمية الشبابية المجتمعية، كما أن المبادرات الشبابية تقوم على مبدأ التعلم بالممارسة من خلال المشاريع، حيث ينخرط الشباب في نشاطات يستخدمون خلالها عمليات وأدوات من أجل تحقيق مهام، توصلهم لغايات وأهداف تتجسد على شكل انجازات ومنتجات أو خدمات، ويكون عملهم قائم على فريق العمل والقيادة والتطوع ضمن خطة وهدف محدد وواضح خلال زمن معين.