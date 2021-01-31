إحباط ترويج أكثر من 10 أطنان مخدرات في شهر

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، خلال شهر في ضبط (6276) قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها (6815) متهما.عثرت القوات بحوزة المتهمين على كمية من مخدر البانجو وزنت (2 طن و864،403 كيلو جرام، 7 أفدنة منزرعة بذات النبات و238 شجيرة بانجو)، كمية من نبات الحشيش المخدر وزنت (560،398 كيلو جرام، و3 أفدنة خشخاش)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (91،881 كيلو جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (6،133 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (97،093 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (13،866 كيلو جرام)، كمية من مخدر شابو وزنت (27،867 كيلو جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (18،494 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (6،827 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (1.560 كيلو جرام)، كمية من مخدر الكيتامين وزنت (1،373 كيلو جرام)، و(161302 قرص مخدر).يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.