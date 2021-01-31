الليلة.. افتتاح معرض «أرض الدهب» للتشكيلية مريم حتحوت

يستضيف جاليري سماح بالزمالك معرض "أرض الدهب"، للفنانة التشكيلية مريم حتحتوت، وذلك في السادسة من مساء الأحد، الموافق 31 يناير.وتعبر لوحات مريم حتحوت عن الريف المصري وجمال النوبة، كما تعتمد بشكل أساسي على تيمة الحيوانات داخل لوحاتها بالمعارض الأخيرة، وتستخدم مريم حتحوت الألوان الدافئة والمشبعة للتعبير عن بيئة الريف المصري.وشاركت حتحوت الفنانة فى العديد من المعارض الفنية الفردية والجماعية في مصر وفي الدول العربية والأوروبية منها ألمانيا، كما حصلت على عدة جوائز من الخارج.