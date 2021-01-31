رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

إيمان خيري شلبي: لهذا السبب ألغينا شرط السن بالجائزة

الأحد 31/يناير/2021 - 01:28 م
إيمان خيري شلبي
إيمان خيري شلبي
آلاء حسن
طباعة
أعلنت جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول، اليوم الأحد، انطلاق دورتها الثانية، والتي من المقرر فتح باب التقدم لها بداية من الغد 1 فبراير 2021 وحتى 30 أبريل من العام نفسه.

وقالت إيمان خيري شلبي لـ"الدستور" إنها متحمسة للدورة الجديدة من الجائزة على الرغم من ظروف جائجة كورونا التي يمر بها العالم كله، متوقعة أن يكون الإقبال على المشاركة جيدا، وخاصة بعد إلغاء شرط السن الذي كان ضمن شروط الدورة الأولى، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن، فقد يصل الشخص إلى سن 40 أو أكثر ويبدأ في الكتابة، كما أن هناك أشخاص آخرين يجدون صعوبة في النشر.

وأوضحت ابنة خيري شلبي أن ظروف مرضها حالت دون متابعتها للدورة السابقة بشكل جيد، لكنها لتتابع الدورة الجديدة من جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول، على أن تخرج بصورة مشرفة وصحيحة، مشيرة إلى أن تم الاتفاق مع دار الشروق للنشر على أن تتولى نشر العمل الفائز، الذي سيتم الإعلان عنه في سبتمبر المقبل.

وأكدت أن شروط المسابقة بها كما كانت في الدورة السابقة، وهي أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يكون قد سبق نشر عمل روائي من قبل، وألا يكون العمل المتقدم به قيد النشر، ويرفق مع العمل صورة من شهادة الميلاد، وإقرار من المتقدم بأنه لم يسبق له نشر عمل روائي من قبل، وبأن العمل المتقدم به ليس قيد النشر لدى أي من دور النشر الأخرى، أو النشر الالكتروني، على أن يكون الإقرار موقعا من طرفه، ومن المقرر الإعلان عن القائمة القصيرة في 21 يوليو من العام الجاري.

موضوعات متعلقة

أبرزها الديون والبعثات.. 4 ملفات حكومية تحت مجهر «النواب»

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري فى كأس العالم للأندية

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد وحدتي طب الأسرة بنزلة رميح ونزة قرار

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية بمستشفى منفلوط النموذجي

image description

تكلفة وتفاصيل تطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط

image description

تبطين 7 ترع بتكلفة ٩٩ مليون جنيه فى دمياط

image description

انتظام حركة القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان بأسيوط

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

مصر تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح «كوفيشيلد أسترازينيكا»

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

كيت تحث أولياء الأمور على الاهتمام بصحتهم أثناء تفشى الوباء

أول تعليق من سيف الدين الجزيرى بعد الانضمام إلى الزمالك

أيام زمان

رفض إخراج فيلم عن ناصر.. اعترافات شاهين عن علاقته بالرؤساء العرب

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

حكاية اتهام نجيب الريحاني بالتجارة في العبيد تحت ستار الفن

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
المزيد

الثقافة

افتتاح صالون «نوت» للنحت بدورته الرابعة.. الليلة

إيمان خيري شلبي: لهذا السبب ألغينا شرط السن بالجائزة

تفاصيل جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول بدورتها الثانية

«النخبة» تصدر رواية «الغربة القاتلة» للكاتب مرتضى خليل