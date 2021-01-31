إيمان خيري شلبي: لهذا السبب ألغينا شرط السن بالجائزة

أعلنت جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول، اليوم الأحد، انطلاق دورتها الثانية، والتي من المقرر فتح باب التقدم لها بداية من الغد 1 فبراير 2021 وحتى 30 أبريل من العام نفسه.وقالت إيمان خيري شلبي لـ"الدستور" إنها متحمسة للدورة الجديدة من الجائزة على الرغم من ظروف جائجة كورونا التي يمر بها العالم كله، متوقعة أن يكون الإقبال على المشاركة جيدا، وخاصة بعد إلغاء شرط السن الذي كان ضمن شروط الدورة الأولى، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن، فقد يصل الشخص إلى سن 40 أو أكثر ويبدأ في الكتابة، كما أن هناك أشخاص آخرين يجدون صعوبة في النشر.وأوضحت ابنة خيري شلبي أن ظروف مرضها حالت دون متابعتها للدورة السابقة بشكل جيد، لكنها لتتابع الدورة الجديدة من جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول، على أن تخرج بصورة مشرفة وصحيحة، مشيرة إلى أن تم الاتفاق مع دار الشروق للنشر على أن تتولى نشر العمل الفائز، الذي سيتم الإعلان عنه في سبتمبر المقبل.وأكدت أن شروط المسابقة بها كما كانت في الدورة السابقة، وهي أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يكون قد سبق نشر عمل روائي من قبل، وألا يكون العمل المتقدم به قيد النشر، ويرفق مع العمل صورة من شهادة الميلاد، وإقرار من المتقدم بأنه لم يسبق له نشر عمل روائي من قبل، وبأن العمل المتقدم به ليس قيد النشر لدى أي من دور النشر الأخرى، أو النشر الالكتروني، على أن يكون الإقرار موقعا من طرفه، ومن المقرر الإعلان عن القائمة القصيرة في 21 يوليو من العام الجاري.